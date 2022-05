al Centro Fieristico PalaGiotto

A Palermo arriva Expo Comics & Games, in collaborazione con Multiplayer Club e la Scuola del Fumetto di Palermo, sotto la direzione artistica di Aura Nuccio. Il 19 maggio la fiera dedicata al mondo del comics, del mondo ludico, dei videogiochi e del Cosplay aprirà i battenti al Centro Fieristico PalaGiotto di Palermo. Da giovedì a domenica, la città si riempirà di allegria, giochi e colori.

Quattro giorni dedicati al fumetto

Quattro giorni di divertimento con attività ludiche continue, ospiti illustri e spettacoli dalla mattina alla sera. Expo Comics & Games avrà una grande area interna con esposizione e vendita di fumetti, videogiochi, action figures e tanto altro. Un’area comics, dove fumettisti e illustratori provenienti da tutta Italia terranno sessioni di disegno dal vivo e workshop con ragazzi di tutte le età. E ancora, un’area ludica con giochi da tavolo, dimostrazioni e presentazioni di giochi inediti, e un’area games con postazioni dove si potrà giocare e sfidarsi per aggiudicarsi i numerosi premi in palio per i tornei.

Sfide di wrestilng e kick boxing

Nell’area esterna verrà allestito un ring dove si alterneranno sfide di Wrestling e kick boxing a cura di Dynamic Sicilian Wrestling e del Tiger Team Kick Boxing Mazzola, senza esclusione di colpi. Ci sarà anche un’area destinata al gioco di ruolo con lezioni di spada, tiro con l’arco e softair. Non mancherà un’area food dove ci si potrà sedere per mangiare all’aperto, facendo una piccola pausa per poi riprendere con le numerose attività offerte dalla fiera.

Anche spettacoli durante la kermesse

E poi, tanto, tanto spettacolo! Un ricco palinsesto di appuntamenti sul palco che allieterà le quattro giornate dell’evento. Giusto per citarne alcuni: giovedì 19 maggio, a partire dalle ore 19 si terrà un dj-set con festival dei colori, seguito dal “Disney Tribute Show”: musical Disney a cura dell’Associazione Art Factory. Venerdì 20 maggio dopo una giornata all’insegna di sfide, quiz e interviste, l’Expo chiuderà in bellezza con la cover band “Zero To Hero”. Sabato 21 maggio appuntamento per tutti gli amanti delle sigle dei cartoni animati: il Capitano Giorgio Vanni intratterrà il suo pubblico con una live da 50 minuti. Dragon Ball, Naruto, One Piece, questi alcuni dei più famosi, rimasti leggendari nel mondo degli anime in Italia. Domenica 21 maggio, a partire dalle 16, sfileranno sul palco i cosplayers.