Grande successo nella prima settimana d’uscita del film La Fuitina Sbagliata, diretto da Mimmo Esposito che vede protagonisti I Soldi Spicci, Annandrea Vitrano e Claudio Casisa.

Uscito in 66 sale compreso il fuori Cinetel, ha registrato un incasso di più di 388 mila euro totali, conquistando la migliore media copie del weekend con 6.028 euro. Un risultato importantissimo per un film d’esordio prodotto da Cattleya e Buonaluna con Rai Cinema e distribuito da 01 Distribution che si piazza all’ottavo posto della top ten, unico film italiano tra i primi dieci.

“Al termine del nostro primo weekend cinematografico non possiamo che essere soddisfatti, felici ed emozionati per i risultati raggiunti – dicono Annandrea e Claudio – . Ci piace poter dire che non è solo merito nostro ma soprattutto merito della Sicilia e parte del sud Italia che ci ha sostenuto, un segno che quando il sud si unisce compatto, si possono fare grandi cose. Questa è una piccolissima dimostrazione che il mondo del web non è soltanto qualcosa di fittizio, ma in questo caso si traduce in famiglie che escono da casa, vanno al cinema e festeggiano insieme a noi un traguardo più che importante: il nostro primo film da protagonisti. ‘La fuitina sbagliata’ continua a essere presente nelle sale cinematografiche meridionali ma stiamo sperando in queste ore che il film possa approdare nel resto d’Italia. Grazie a tutti voi!”