Sarà presentata sabato 29 novembre alle ore 17.30, presso Mezzaparola a Catania, l’antologia poetica “Dee, Donne e Madonne all’ombra del Vulcano”, nata dal Laboratorio di Poesia dell’Istante condotto da Valentina Giua all’interno della Galleria d’Arte Moderna di Catania, in occasione dell’esposizione artistica di Maria Tripoli.





L’antologia trova origine nella visione lungimirante di Vera Ambra, storica presidente dell’Associazione Culturale Akkuaria, che con sensibilità e determinazione ha riconosciuto, già durante il percorso laboratoriale, la forza creativa e la qualità emotiva emersa dalle testimonianze poetiche dei partecipanti.

È grazie alla sua volontà e al sostegno di Akkuaria, infatti, se questo progetto ha potuto trasformarsi in un’opera corale che oggi vede la luce.





Il laboratorio – parte del progetto LeggerissimaMente, poesia arte e musica, vincitore del bando Cepell – Città che legge, realizzato in collaborazione con Rinascimento Poetico e con il Comune di Catania – ha generato un intenso movimento espressivo, dando voce a emozioni, visioni e narrazioni ispirate ai dipinti di Maria Tripoli.

A condurre la presentazione sarà Valentina Giua, curatrice dell’antologia, che dialogherà con:

– Maria Tripoli, artista

– Prof.ssa Lina Maria Ugolini, poeta, musicologa, scrittrice, drammaturga

– Rita Maria Coppa, docente, poeta e studiosa di discipline spirituali ed esoteriche

– Fabio Costantino, composer, performance artist e polistrumentista

L’incontro sarà arricchito da letture poetiche, brevi interventi degli ospiti e un momento dedicato alla poesia dell’istante.

L’appuntamento è aperto al pubblico.

Per informazioni e accrediti stampa:

rinascimentopoetico.sicilia@gmail.com





Luogo: Mezzaparola , Via Landolina , 23, CATANIA, CATANIA, SICILIA

Tipo evento: Altro

Ora: 17:30

Prezzo: 0.00

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.