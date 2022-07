"non chiediamo la luna ma una città più decorosa e pulita"

Palermo annega tra i rifiuti come documentiamo e vi raccontiamo ormai da tempo.

Oggi vi abbiamo parlato della lunga scia di spazzatura in via Nicoletti, strada posta al confine fra i quartieri Tommaso Natale e Sferracavallo, in piena VII Circoscrizione.

Ma quello delle tante discariche a cielo aperto a Palermo è un problema che riguarda tutta la città e tutte le circoscrizioni. Non a caso, un cittadino dell’VII Circoscrizione, Mauro L., a nome dei residenti, ha diffuso una lettera aperta indirizzata proprio al presidente della Circoscrizione, e che invia alla nostra redazione nella speranza che il suo appello venga accolto. Mauro chiede più decoro e maggiore legalità. Ecco cosa scrive.

“Siamo cittadini onesti che pagano le tasse non ascoltati dalle istituzioni”

Da premettere che l’VIII circoscrizione comprende i quartieri Politeama – Libertà – Montepellegrino – Malaspina-Palagonia.

Mauro inizia così la sua lettera: “Buongiorno Presidente, io insisto a scriverle le mail ma purtroppo non solo non ho ricevuto risposta, ma mi chiedo ancora per quanto tempo non dovrò riceverne.

So per certo che diverse persone sia del mio condominio che di altri condomini della zona le hanno scritto, ma purtroppo lei ancora non ha dato risposta.

Mi chiedo e le chiedo che cosa deve fare un cittadino onesto che paga le tasse per essere ascoltato dalle istituzioni, che lei nella Circoscrizione rappresenta.

E tutto per chiederle qualcosa che dovrebbe essere un diritto acquisito e normale in una città civile”.

“Stato di abbandono e degrado, non chiediamo la luna”

Prosegue Mauro: “Basta farsi un giro nella circoscrizione (in auto o a piedi) e risulta subito evidente lo stato di abbandono e di degrado che c’è, soprattutto a causa del conferimento abusivo di rifiuti ingombranti e non!

Chiedere di vivere in una città più dignitosa, decorosa e pulita dovrebbe essere un diritto basilare per qualsiasi cittadino che legittimamente lo chiede alle istituzioni e per chiedere ciò paga pure delle tasse assai salate!

Qui non si sta chiedendo la luna, ma si sta chiedendo semplicemente di avviare una interlocuzione proficua con la RAP e con qualsiasi altro ente preposto alla vigilanza, controllo e rimozione dei rifiuti, che lei in qualità di Presidente della Circoscrizione dovrebbe promuovere e avallare”.

“Le istituzioni ristabiliscano la legalità, città calpestata, deturpata e vilipesa”

E ancora: “Conferire abusivamente rifiuti è illegale, e noi come cittadini vorremmo che le istituzioni riprendano il possesso della città e ritornino a ristabilire un minimo di legalità.

Spero che questo mio appello accorato non venga lasciato cadere nel vuoto, altrimenti sarò indotto a pensare che chiedere il voto ogni volta che si presentano le elezioni per poi scomparire per tutto il periodo successivo sarebbe veramente l’ennesimo insulto e sfregio che si fa non solo ai cittadini ma a questa città che ormai da anni viene calpestata, deturpata e vilipesa sia da molti cittadini incivili, ma anche dalle istituzioni che non esercitano adeguatamente il controllo del territorio”.

Ci sono immagini che sono molto più eloquenti delle parole, infatti in allegato a questa email le invierò una foto che ho scattato questa mattina 23.07.2022 in via Eugenio Leotta. Cordialmente.Mauro L.”.

Mauro e i palermitani che rispettano le regole chiedono soltanto di vivere in una città dove ci sia maggiore decoro.