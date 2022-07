Tante le segnalazioni dei cittadini

Tanta, troppa spazzatura in strada a Palermo. La città continua ad essere invasa dai rifiuti, in attesa di soluzioni che tardano ad arrivare. Ciò in merito al caos regnante all’interno dell’impianto di Bellolampo e al potenziamento degli interventi di pulizia. Le squadre di Rap provano a fare il possibile con gli interventi straordinari ma non sempre basta. Lo dimostra la situazione di incuria in cui versano le periferie, i cui marciapiedi continuano ad essere ricoperti di ogni genere di rifiuto.

Spazzatura in strada alla Zisa, Rap ripulisce in nottata

Caso limite del quadro di disagio vissuto dal capoluogo siciliano è quanto avvenuto questa notte in via Silvio Pellico, strada posta a pochi passi dal Castello della Zisa. Qui, alcune persone hanno riversato la spazzatura ammassata da giorni sul marciapiede all’interno della sede stradale. Fatto che ha impedito o comunque notevolmente limitato la circolazione dei mezzi. Situazione ripresa da alcuni cittadini in transito proprio sull’area della V Circiscrozione. Un caso non isolato purtroppo. Qualche settimana fa, infatti, fu il quartiere di Borgovecchio ad essere teatro di un episodio simile. Un’area, quella della Zisa, sulla quale Rap è intervenuta in nottata con interventi straordinari che hanno interessato via Zisa, via Eugenio L’Emiro e via Emilio Greco.

Caos in IV Circoscrizione

Non va di certo meglio nel territorio della IV Circoscrizione, dove i cittadini segnalano diversi cumuli di spazzatura più o meno grandi. A commentare il quadro di crisi vissuto dalla periferia Sud di Palermo è il consigliere della IV Circoscrizione Maurizio Davì. “Diverse strade della zona sono invase dai rifiuti. Da via San Raffaele Arcangelo, passando per via Vincenzo Barone e continuando anche con via Alberto Verdinois, via Lussorio Cau, piazza Montegrappa e tanto altre zone. Gli esempi che si potrebbero fare sono tanti. Il problema è che alcuni cumuli di spazzatura sono stati dati alle fiamme. E questo non va bene sia da un punto di vista igienico-sanitario che di salute pubblica. Bisogna aumentare gli interventi”.

Gli ingombranti continuano ad essere un problema

Interventi di bonifica che Rap ha comunque condotto in maniera intensiva. Dal 1 al 21 luglio, sono stati rimossi più di 7800 pezzi di ingombranti su un totale di 363 vie interessate. Fra le zone maggiormente colpite via Re Tancredi (142), piazza Carmine (130), lungomare Cristoforo Colombo (118), piazza Monte di Pietà (110) e corso dei Mille (125).

Roberto Lagalla e l’emergenza rifiuti

A proposito dell’emergenza rifiuti, il capoluogo siciliano attende la fine dei lavori sul primo lotto della settima vasca. Struttura che però non sarà nelle disponibilità di Rap prima del prossimo autunno. “Si sta andando avanti anche su questo – ha commentato ieri il sindaco Roberto Lagalla -. Abbiamo avuto ulteriori riunioni e confronti. Dovremmo essere nella disponibilità della settima vasca nel corso del prossimo autunno“.

Passi in avanti per le vasche di Bellolampo

Passi in avanti invece sul fronte delle ordinanze chieste da Caruso per lo sblocco degli abbancamenti sulla terza vasca bis e per la quarta. “Si è definito il parere di Arpa, che aveva determinato alcune prescrizioni alle quali è stato dato riscontro. E poi mi informa l’Amministrazione Unico di Rap che siamo in prossimità della possibilità di transigere con la Curatela Amia, che ha il formale possesso della quarta vasca, su un contenzioso che ci darebbe la possibilità di utilizzare con reciproco vantaggio la suddetta vasca”.

La pulizia delle strade

Sul fronte dei rifiuti attualmente presenti in strada, le squadre di Rap, di concerto con il personale di Reset, stanno provando a bonificare le numerose discariche a cielo aperto presenti in varie zone del capoluogo siciliano. Lavoro che si sta affiancando a quello dell’ordinaria amministrazione, ovvero alla pulizia delle strade. Fatto che Roberto Lagalla sottolinea con una certa veemenza. “Negli ultimi giorni, la città è stata sottoposta ad una maggiore attività di pulizia rispetto a quanto avvenuto nel passato. Ho visto che fino ad oggi Reset, che sto coinvolgendo al fianco di Rap, ha avviato le operazioni di pulizia nelle aree di viale Regione Siciliana e degli svincoli autostradali”.