A Palermo ancora difficoltà nello smaltimento

Dopo qualche giorno di relativa tranquillità la notte trascorsa è stato l’ennesimo calvario a Palermo per una serie di incendi ai rifiuti. Fuoco segnalato in moltissime zone della città e vigili del fuoco impegnati tutta la notte a cavallo tra sabato e domenica per domare i focolai in serie che sono stati appiccati.

I luoghi di intervento

I pompieri hanno spento incendi a spazzatura in diverse zone della città. Per l’esattezza in via Giraldi, nella zona dell’ospedale Civico di Palermo, al Villaggio Santa Rosalia, in via Trento, piazza Vanni ed ancora in via Coppi allo Zen. Specie in quest’ultima arteria si tratta dell’ennesimo spegnimento di roghi, oramai da queste parti il fuoco ai rifiuti abbandonati per strada sta diventando un classico.

L’emergenza rifiuti

Situazione che è frutto dell’ennesima emergenza rifiuti a Palermo, storia che non sembra avere una fine. Da mesi ormai la politica dibatte sui cumuli di spazzatura presenti ad ogni angolo di strada. Al di là del salottino del centro e delle principali località turistiche, il resto della città soffre e combatte da tempo con depositi abusivi di rifiuti indifferenziati ed ingombranti.

Cumuli ovunque in città, abbandonato perfino un pannello solare

Caos evidente per esempio in via Nicoletti dove, a pochi passi dal Ccr, il centro comunale di raccolta, si è rigenerata nuovamente una discarica a cielo aperto a bordo strada. Situazione difficile anche nelle aree più interne di Mondello, come ad esempio in via Diomede o in via Tolomea, dove i residenti lamentano una mancata raccolta della spazzatura abbandonata sul marciapiede. Non è esente dal problema anche viale Regione Siciliana, in particolare all’altezza delle intersezioni con via Pietro Calandra e via Piero della Francesca. Rifiuti segnalati in via Brunelleschi e nella zona di Borgovecchio, fra via Archimede e piazza della Pace, anche qui a pochi passi dal centro comunale di raccolta.

Nuovi abbandoni che fanno preoccupare

In questi giorni sembra che si è giunti ad un nuovo apice. Nonostante tutti gli interventi condotti in urgenza da Rap, alcune strade tornano immediatamente sporche. Altre, purtroppo, si trasformano in delle vere discariche. Come nel caso di via Enrico Mattei e di via Emilio Ducrot, arterie stradali nei pressi della Zona Industriale di Palermo. Area sulla quale si è scatenato uno scontro istituzionale fra Rap e il Comune, che si era tramutato nelle dimissioni dell’Amministratore Unico Girolamo Caruso.