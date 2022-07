Disagi nell'autostrada Palermo Mazara del Vallo

Il gran caldo e l’azione degli incendiari stanno mettendo a dura prova vigili del fuoco e forestali in provincia di Palermo. A Carini dalla scorsa notte bruciano i rifiuti accatastati nelle strade invase dalla spazzatura non raccolta per la nuova emergenza rifiuti. Grosse cataste di immondizia in fiamme lungo la strada parallela all’autostrada Palermo Mazara del Vallo nei pressi dell’ospedale Cervello. La nube di fumo ha creato disagi agli automobilisti in autostrada.

Rifiuti in fiamme anche a Bagheria

Rifiuti e sterpaglie in a fuoco anche a Bagheria in Amalfitana. Oltre ai rifiuti sta andando in fiamme anche la vegetazione circostanze. Alcune abitazioni sono minacciate dalle fiamme.

Messo in sicurezza serbatoio da cui fuoriusciva Gpl

I vigili del fuoco del nucleo Nbcr (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) sono stati impegnati per mettere in sicurezza un serbatoio da cui fuoriusciva Gpl, in di un residence a Palermo. Sono ancora in corso le operazioni di svuotamento del serbatoio attraverso una torcia per far bruciare i gas residui e la successiva bonifica.

Nei giorni scorsi diversi raid in provincia

Continuano, dunque, i roghi nel Palermitano. Domenica scorsa, un vasto incendio è divampato nella zona di Termini Imerese. Le fiamme hanno mandato in fumo ettari di vegetazione in contrada Corte Vecchia nei pressi del ristorante Moby Dick lungo la statale 113. Le fiamme hanno minacciato diverse abitazioni. Sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco e della forestale. I pompieri sono stati impegnati in altri roghi nella zona di Pianetto a Santa Cristina Gela, a Misilmeri, a San Giuseppe Jato e a Balestrate.

Raid incendiari ai rifiuti nel centro storico di Palermo

Verso il centro storico di Palermo raid incendiari ai rifiuti. A prescindere dal luogo comunque la scia continua inesorabile. L’incendio ha interessato cumuli di spazzatura abbandonata, e non raccolta da giorni, in via Messina Marine. Qualcuno ha appiccato il fuoco e ha scatenato la solita fumata nera che ha finito inevitabilmente per raggiungere anche le abitazioni circostanti. Solito immediato intervento dei vigili del fuoco che hanno spento le fiamme nel più breve tempo possibile, nel tentativo di ridurre al massimo l’impatto inquinante e pericoloso del fumo maleodorante.