Roghi anche in provincia

Si spostano questa volta più verso il centro storico i raid incendiari ai rifiuti a Palermo. A prescindere dal luogo comunque la scia continua inesorabile. E questa notte anche la provincia è stata presa di mira dai piromani della spazzatura.

Il rogo a Palermo

L’incendio stanotte ha interessato cumuli di spazzatura abbandonata, e non raccolta da giorni, in via Messina Marine. Qualcuno ha appiccato il fuoco e ha scatenato la solita fumata nera che ha finito inevitabilmente per raggiungere anche le abitazioni circostanti. Solito immediato intervento dei vigili del fuoco che hanno spento le fiamme nel più breve tempo possibile, nel tentativo di ridurre al massimo l’impatto inquinante e pericoloso del fumo maleodorante.

In provincia

Nella provincia Palermitana un incendio si è verificato a Balestrate, per l’esattezza sulla statale 187 nei pressi della stazione cittadina dei carabinieri. Anche qui spazzatura accatastata e abbandonata da giorni che qualcuno ha pensato bene di dare alle fiamme. Un modo sbrigativo (e criminale) per sbarazzarsi dei rifiuti. Ad intervenire i pompieri del distaccamento di Partinico.

Un lungo periodo difficile

E’ oramai una costante senza soluzione di continuità quella degli incendi, specie a Palermo. Non passa notte che i rifiuti non vengano dati alle fiamme. Una scia infinita che va avanti da mesi, con la contemporanea difficoltà dello smaltimento della spazzatura e i perenni problemi di discariche. Ed anche questa notte il capoluogo siciliano non ha fatto eccezione, interessato da diversi roghi che mettono a rischio la salubrità dell’ambiente e soprattutto la salute dei cittadini con le pericolosissime esalazioni della spazzatura in combustione.

Due notti fa

Due notti fa gli interventi sono stati tutti nei quartieri più periferici della città. I vigili del fuoco sono stati chiamati per spegnere incendi tra lo Zen, lo Sperone e Borgo Nuovo. In tutti i casi si è trattato di un ammasso di spazzatura abbandonato a bordo strada o tracimante dai cassonetti a cui sono state appiccate le fiamme. I pompieri hanno lavorato per ore per limitare al massimo le esalazioni e i fumi neri che venivano prodotti da questa combustione.