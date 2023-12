Ruspe in azione in contrada Ciachea dove è in corso la demolizione di quel che resta del complesso edilizio che ospitava l’ex Johnnie Walker. Entro il 19 gennaio 2024 gli immobili che restano del complesso andranno giù. I mezzi sono entrati in azione per abbattere l’ex trattoria Paiper’s e l’edicola-cartoleria a fianco dunque tra poco saranno un lontano ricordo. Cancellato quello che fu un luogo simbolo e di ritrovo per molte generazioni.

I lavori di demolizione sono costati 140mila euro







I lavori di demolizioni sono finanziati dal Ministero delle Infrastrutture e dal Comune di Carini. A realizzarli la Sicose srl, impresa di Partinico che ha firmato un contratto pe un importo di circa 140 mila euro, di cui 5 mila sono oneri per la sicurezza. “E’ intenzione dell’amministrazione realizzare nell’area che ospitava l’ex Johnnie Walker – spiega il sindaco Giovì Monteleone – uno spazio pubblico di aggregazione. Un luogo che mi piacerebbe diventasse non solo un simbolo di legalità, ma anche un biglietto da visita per Carini, nato sulle ceneri di un’area che per anni è stata invece sinonimo di degrado”.

Progetti futuri

Sempre in contrada Ciachea, a pochi passi dal complesso edilizio abbattuto, nell’immobile che fino a qualche anno fa ospitava il panificio saranno realizzati alcuni uffici comunali. Il progetto c’è già e la sua realizzazione sarà parte integrante del più ampio intervento di riqualificazione dell’area posta alle spalle della rotonda, porta d’accesso del Comune per chi arriva dall’autostrada A29.

La demolizione era stata stabilita da una delibera approvata dalla Giunta di Carini lo scorso 13 maggio, dopo che il presidente della terza sezione penale del Tribunale di Palermo, Fabrizio La Cascia, aveva revocato il sequestro preventivo disposto nel 2013 nei confronti dello storico bar, di proprietà della famiglia Pipitone, e di altre otto attività commerciali che confinano con la struttura e ordinato la restituzione di quest’ultimi al Comune di Carini.

