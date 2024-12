I carabinieri con i tecnici dell’Enel hanno denunciato allo Zen di Palermo 70 persone di cui di 32 per furto di energia elettrica con prelievi irregolari effettuati mediante pericolosi e precari allacci abusivi alla rete, 36 per invasione di edifici in quanto hanno occupato abusivamente alloggi popolari a loro non assegnati, una per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione di monete false e porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere ed una per guida sotto l’influenza di sostanze alcoliche risultata positiva all’accertamento etilometrico.

Identificate 245 persone

Complessivamente sono state identificate 245 persone, controllati 40 veicoli, effettuate 15 perquisizioni, sequestrati oltre 100 grammi tra cocaina e hashish suddivisa in dosi e pronta per la vendita al dettaglio; sono state inoltre sequestrate 6 banconote da 20 euro false, una mazza da baseball trasportata senza giustificato motivo, elevate 15 sanzioni al codice della strada per un totale di 17.659 euro di sanzioni amministrative.

Tutta la sostanza stupefacente sequestrata in occasione delle attività dei reparti dell’Arma, è stata inviata al Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale dei Carabinieri di Palermo, per le analisi qualitative e quantitative.

Le attività di controllo nel quartiere continueranno anche prossimi giorni e nelle settimane a venire con l’obiettivo precipuo di prevenire e contrastare i fenomeni di criminalità diffusa e il conseguente degrado urbano che incidono in maniera significativa sulla sicurezza reale e su quella percepita dai molti cittadini onesti del quartiere.

Licenza sospesa ad una discoteca

Il questore di Palermo ha disposto la sospensione per 10 giorni della licenza della discoteca Shazam in via Ammiraglio Rizzo.

Il provvedimento, predisposto dalla divisione di polizia amministrativa e sociale della questura. Più volte, carabinieri e polizia di Stato sono stati chiamati a sedare disordini e tafferugli, tensioni.

E’ il caso dell’ultimo episodio, verificatosi domenica scorsa, quando, così come ricostruito dai carabinieri intervenuti, una violenta rissa sarebbe scoppiata tra avventori, sembrerebbe per futili motivi. In considerazione del fatto che gli episodi hanno contribuito ad ingenerare allarme sociale

