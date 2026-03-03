Un incendio è divampato in un parcheggio in via Antonio Saetta a Palermo. Le fiamme hanno distrutto quattro furgoni parcheggiati e alcune auto. L’attività è di un commerciante che oltre al parcheggio gestisce un’officina lo scorso anno ha denunciato i suoi estorsori dopo alcune richieste di messa a posto e un’aggressione.

Sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia. I primi hanno spento le fiamme i secondi stanno accertando le cause del rogo.

L’incendio la scorsa notte ha investi il grande parcheggio tra le vie Saetta e Dei Picciotti, nelle vicinanze dell’hotel San Paolo Palace di Palermo.

Un rogo devastante che ha avvolto tre tir e due autovetture. L’allarme è scattato intorno alle 23, quando i residenti della zona hanno lanciato l’allarme dopo aver visto del fumo provenire dal parcheggio.

In pochi minuti l’intervento dei vigili del fuoco che hanno impiegato quasi tre ore per riuscire a domare le altissime lingue di fuoco. Il parcheggio è ampio, ospita per l’appunto non solo autovetture ma anche mezzi pesanti, un lavaggio e delle celle frigorifere.

Questa mattina previsto un sopralluogo per verificare le cause dell’incendio. Al momento non si esclude né il corto circuito, dal momento che all’interno ci sono anche diverse apparecchiature elettriche, né il raid doloso.