Lo stupefacente veniva coltivata in un condominio fra i casermoni dello Zen2. Lo hanno scoperto i Carabinieri del comando provinciale di Palermo durante una irruzione fra i casermoni del quartiere dove hanno scoperto un deposito di droga.

Cento dosi in un locale condominiale

I militari del comando provinciale di Palermo, hanno trovato in un locale di un condominio oltre 100 dosi tra cocaina, hashish e marijuana e 10 litri di fertilizzante e 3 lampade alogene con relative plafoniere, per la coltivazione indoor di canapa. Si trattava, secondo i militari, di un deposito a disposizione di alcune persone tutte del quartiere Zen2 dove si trovava lo stesso magazzino. Sono in corso le indagini per individuare i responsabili.

Quattro spacciatori in manette

Nel corso dei controlli sono stati anche arrestati quatto spacciatori anche se si tratta di vicende che potrebbero essere slegate dalla scoperta del deposito.

Un arresto in flagranza, segnalato il cliente

Il primo spacciatore è stato sorpreso allo Zen mentre cedeva lo stupefacente. Nell’occasione è stato anche identificato e segnalato un cliente alla prefettura come assuntore di stupefacenti.

Secondo e terzo spacciatore in centro città e vicino al mercato

In centro a Palermo è stata arrestato un secondo pusher grazie ai cani antidroga. Un terzo spacciatore è stato arrestato nella zona di via Montepellegrino.

La droga nei frigoriferi

La droga, nel caso del terzo spacciatore, era nascosta in un frigorifero dove è stata trovata dai cani che stavano verificando una rivendita di frutta e verdura nei pressi del mercato ortofrutticolo che sorge proprio in via Montepellegrino.

L’ultimo arresto a Isola delle Femmine

L’ultimo arresto è stato effettuato, invece, nella borgata di Isola delle Femmine dove venivano contestualmente effettuate verifiche di strada. Il complesso dei sequestri Complessivamente sono stati sequestrati oltre 150 grammi tra cocaina e hashish e quasi 500 euro.La droga è consegnata al laboratorio analisi del comando provinciale di Palermo per le analisi tecniche.