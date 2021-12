obbligo di dimora

I Carabinieri di Castelvetrano (TP) hanno arrestato due persone con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso.

Il posto di blocco

In particolare, nel corso di un controllo della circolazione stradale, i Carabinieri hanno fermato un’auto di grossa cilindrata al cui interno viaggiavano due giovani di 27 e 22 anni, entrambi originari del Gambia, regolari sul Territorio Nazionale. In un primo momento, alla vista dei Carabinieri, l’auto aveva cercato di eludere il controllo, lasciando la carreggiata percorsa per imboccare un parcheggio con una manovra repentina, oltre che pericolosa per gli utenti della strada. I militari hanno quindi raggiunto l’auto e hanno avviato i controlli.

La droga sotto il sedile

I Carabinieri hanno trovato una busta in plastica contenente 5 panetti di hashish di 500 grammi sotto il sedile anteriore destro della vettura e 215 euro. Entrambi i gambiani sono stati arrestati. Nella giornata di sabato il loro arresto è stato convalidato dalla competente Autorità Giudiziaria che li ha sottoposti alla misura cautelare dell’obbligo di dimora in Castelvetrano.