In tasca cocaina ed eroina

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di Castelvetrano (TP), hanno arrestato Massimo Cottonaro, 46 anni. I militari lo hanno pedinato sospettando che potesse spacciare droga ed è stato visto recarsi in una nota piazza di spaccio palermitana per acquistare sostanze stupefacenti.

Al ritorno dal capoluogo i Carabinieri hanno deciso di perquisirlo dopo l’alt all’altezza dello svincolo autostradale di Campobello di Mazara. In sequito alla perquisizione personale e veicolare, i Carabinieri hanno rinvenuto 33 grammi di cocaina, suddivisa in 3 ovuli e 42 grammi di eroina, in 4 ovuli,nascosti all’interno della automobile sulla quale viaggiava. Nella sua casa c’erano 6 flaconi di metadone, un bilancino di precisione e 100 euro. Tutto è stato sequestrato e l’uomo, su disposizione della Procura della Repubblica di Marsala, è stato messo ai domiciliari.