diverse persone denunciate

Nell’arco della settimana appena trascorsa, i Carabinieri della Compagnia di Castelvetrano hanno intensificato i controlli sul territorio, portando alla luce reati in materia ambientale e denunciando diversi soggetti per altri reati.

Nello specifico, i militari dell’Arma hanno denunciato alla competente Autorità Giudiziaria di Marsala, S.G. di anni 61, in quanto sorpreso, in via Curtatone, all’interno di un prefabbricato insistente su un terreno agricolo privato, adibito a discarica abusiva, mentre incendiava cavi elettrici al fine di estrarne i fili in rame ivi contenuti. L’area, estesa complessivamente mq.1000 circa e occupata da vari rottami ferrosi, carcasse di autovetture e pannelli di eternit, veniva sottoposta a sequestro per i successivi accertamenti.

Inoltre, nel medesimo contesto, i militari operanti, unitamente a personale della società “Enel Distribuzione s.p.a.”, accertavano anche un allaccio abusivo di energia elettrica presso il casolare ivi esistente, poiché prelevata – tramite cavi portanti – dalla rete elettrica pubblica.

Continuano incessanti anche i controlli in materia di stupefacenti, infatti è stato segnalato alla Prefettura un giovane castelvetranese, S.R. di anni 28, poiché trovato in possesso di gr.1,4 di “hashish” e oltretutto, è stato denunciato all’A.G. per il porto di un coltello a serramanico e un seghetto opportunamente sequestrati.

Massima attenzione viene posta anche alla prevenzione delle stragi del sabato sera, con controlli mediante alcoltest. In particolare, sono stati denunciati due giovani castelvetranesi per guida in stato di ebbrezza. Si rammenta l’importanza di evitare di mettersi alla guida dopo aver assunto sostanze alcoliche al fine di garantire la propria e altrui incolumità.