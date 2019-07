numerosi i posti di blocco

Nel corso dell’ultima settimana sono state intensificate le attività di controllo del territorio svolte dai Carabinieri della Compagnia di Vittoria, attraverso le Stazioni dipendenti, nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio disposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Ragusa.

Numerose pattuglie dell’Arma dei Carabinieri sono state impiegate in una mirata strategia operativa attraverso l’esecuzione di posti di controllo e perquisizioni personali e domiciliari nei confronti di pregiudicati.

Nello specifico, il consuntivo dell’attività svolta in punti nevralgici dei comuni di Chiaramonte Gulfi, Vittoria, Acate e Comiso in determinate fasce orarie oggetto di attenta analisi circa l’incremento degli episodi criminali, ha visto il controllo di 342 persone e di 135 veicoli, nonché l’effettuazione di diversi posti di blocco e di controllo.

In tale ambito, nella notte tra sabato e domenica scorsa, al fine di prevenire i reati connessi all’abuso di sostanze alcoliche sono stati allestiti numerosi posti di controllo con l’utilizzo di apparecchiature etilometriche. All’esito dei controlli, dal forte impatto preventivo, sono state ritirate complessivamente 6 patenti per guida in stato di ebbrezza e sottoposti a fermo amministrativo 6 veicoli.

Durante i serrati controlli svolti i Carabinieri della Stazione di Vittoria hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza un 55enne albanese, sorpreso alla guida di un’autovettura con un tasso di alcolemia pari a 0,92 g/l; nella circostanza, la patente di guida è stata immediatamente ritirata e sospesa.

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza anche una donna romena di 30 anni sorpresa alla guida di un’autovettura con un tasso di alcolemia pari a 0,95 g/l; nella circostanza, la patente di guida è stata immediatamente ritirata e sospesa; un 36enne di origini romene sorpreso alla guida di un’autovettura con un tasso di alcolemia pari a 1,10 g/l; nella circostanza, la patente di guida è stata immediatamente ritirata e sospesa.

Nell’ambito del medesimo servizio i Carabinieri della Compagnia di Vittoria hanno segnalato alla Prefettura di Ragusa, per guida in stato di ebbrezza, tre italiani di età compresa tra i 22 e 28 anni, poiché sono risultati positivi al test alcolemico con valori compresi tra 0,5 e 0,8 g/l.

A Scoglitti, i militari della locale Stazione hanno sottoposto a fermo amministrativo due veicoli sprovvisti di copertura assicurativa.