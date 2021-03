il giudice ha convalidato l’arresto

Operazione antidroga dei carabinieri all’ex cementificio

Scattano 2 arresti a Castelvetrano

Giudice decide misura cautelare del divieto di dimora

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Castelvetrano (TP) hanno tratto in arresto due cittadini extracomunitari originari del Gambia di 36 e 22 anni, entrambi disoccupati e residenti nell’accampamento nomadi all’interno dell’ex “Cementificio Cascio”.

Un carabiniere ferito

In particolare, il 23enne, allo scopo di sottrarsi al controllo e alle operazioni d’identificazione, ha prima cercato di allontanarsi a piedi poi, vedendosi raggiunto dagli operanti e senza possibilità di fuga, si è scagliato violentemente contro quest’ultimi provocando a un Carabiniere lesioni per le quali ha dovuto far ricorso alle cure del locale presidio ospedaliero.

I due arrestati

Soltanto dopo notevoli sforzi compiuti per calmare l’uomo, i Carabinieri sono riusciti a procedere alle perquisizioni che hanno permesso di rinvenire, nella disponibilità del 23enne, circa 340 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana, 55 grammi di hashish e 1,5 grammi di crack, il tutto già suddiviso in dosi, nonché la somma contante di 1.660,00 euro, mentre il 36enne è stato sorpreso con 30 grammi di marijuana, di cui parte già suddivisa in involucri termosaldati, 1,8 grammi di hashish e la somma contante di euro 35,00. Quanto rinvenuto è stato debitamente posto sotto sequestro penale. I due sono stati dichiarati in stato di arresto e il giudice ha convalidato l’arresto disponendo per entrambi la misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Castelvetrano.