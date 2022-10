Calcio a 5, serie C1, rosanero spreconi, puniti dagli avversari

Sarebbe potuta finire con un punteggio tennistico ma invece è finita con una sconfitta di misura per 2-1. Il Palermo C5 recita il mea culpa mentre il Resuttana San Lorenzo festeggia la prima vittoria stagionale al termine della quarta giornata di andata del girone A del campionato di serie C1 di calcio a 5 portandosi ad una sola lunghezza dai rosa.

Il Resuttana San Lorenzo ha avuto il merito di capitalizzare al meglio due conclusioni di Pasta e Pillitteri, entrambe deviate dai difensori del Palermo C5. Il gol dei rosanero porta la firma di Rizzuto. Tantissime, però, le occasioni da rete sprecate dalla squadra di Lo Piccolo. Seconda trasferta e seconda sconfitta stagionale per il Cinque rosanero che aveva già subito un ko a Carini con lo stesso punteggio di 2-1.

Assedio del Palermo C5 in avvio

Ad inizio partita è la compagine rosanero a mettere sotto assedio la retroguardia avversaria con Barcellona, l’estremo difensore del Resuttana San Lorenzo, in giornata di grazia come testimoniano i suoi innumerevoli interventi prodigiosi che blindano la porta dei padroni di casa.

Nei primi 15′ il Palermo Calcio a5 crea almeno una decina di limpidissime occasioni da rete con Daricca, Tuzzolino e Sgarlata ma è il Resuttana San Lorenzo a trovare il vantaggio: al primo affondo il capitano Pasta, a seguito di una deviazione di Marretta, castiga il portiere rosanero Lobuglio.

Al festival dei gol sbagliati della squadra di Lo Piccolo partecipa anche Russo che sbaglia clamorosamente un tiro libero.

Nella ripresa Rizzuto illude ma la beffa è dietro l’angolo

Il Palermo C5 tenta di risollevare le sorti del match e parte nuovamente a spron battuto cercando il pareggio che arriva al termine di una bellissima azione corale finalizzata da Rizzuto.

I rosanero contestano all’arbitro un fallo – a detta loro evidente – che se fosse stato conteggiato avrebbe portato al tiro libero.

Il quintetto di Lo Piccolo le prova davvero tutte per vincere la partita. Nella ripresa, al pari della prima frazione di gioco, il Palermo Calcio a5 sfiora diverse volte il vantaggio fallendo alcune occasioni clamorose.

Ma, anche nel futsal, o calcio a 5, vige la regola non scritta del calcio: gol sbagliato-gol subito. Così come successo nel primo tempo, il Resuttana San Lorenzo riesce a trovare la via della rete grazie alla conclusione di Pillitteri che non lascia scampo all’estremo difensore rosanero Lobuglio.

Il match termina 2-1 per il Resuttana San Lorenzo, risultato assolutamente bugiardo per quanto visto sul rettangolo verde.

Gli altri risultati del girone A del campionato di serie C1

Isola C5-Sporting Alcamo Onlus 2-3; Mistral Meeting Club-San Vito Lo Capo 10-1; Tiki Taka Palermo C5-Marsala Futsal 2012 5-4; Ve.Co. Calcio a 5 Palermo-Cus Palermo 3-7 e Punta Vugghia Bagheria-Palermo Futsal Eightyniners 2-2.

La classifica, Palermo C5 resta fermo a 4 punti

La classifica del girone A della serie C1 dopo quattro giornate recita quanto segue: Cus Palermo e Mistral Meeting Club 12 punti; Marsala Futsal e Futsal Mazara 9; Palermo Futsal Eighyniners 7, Tiki Taka Palermo C5 6; Palermo Calcio a 5 e San Vito Lo Capo 4; Sporting Alcamo Onlus e Resuttana San Lorenzo 3, Punta Vugghia Bagheria 1, Ve.Co. Calcio a 5 Palermo e Isola C5 0.