Calcio a 5, serie C1, primo successo per i rosanero

Primo successo stagionale per il Palermo C5. I rosanero, infatti, travolgono 8-3 l’Isola C5 nel match interno valido per la terza giornata del girone A del campionato di serie C1 di calcio a 5.

La squadra palermitana si porta a quota 4 punti in classifica lasciandosi alle spalle diverse avversarie con gli ospiti che rimangono fermi al palo. In precedenza, rosanero avevano perso a Carini 2-1 e all’esordio avevano pareggiato in casa 2-2 col San Vito Lo Capo.

Mattatore di giornata Daricca autore di una quaterna e sempre protagonista in tutte le marcature della squadra guidata dal tecnico Lo Piccolo.

Rizzuto apre le danze per il Palermo C5 dopo due minuti

Rosanero subito avanti. Inizio tambureggiante dei padroni di casa che, dopo appena due minuti, trovano il vantaggio grazie alla conclusione chirurgica di Rizzuto.

Il forcing del Palermo C5 porta al raddoppio firmato, al 22’, da Tuzzolino che, con una botta sotto l’incrocio dei pali, non lascia scampo al portiere della formazione ospite.

Daricca segna due reti in un minuto

Inizia il Daricca show: in meno di un minuto il baby bomber rosanero sigla una doppietta, tra il 26’ ed il 27’. Le due squadre vanno all’intervallo con un netto 4-0 per i rosanero.

Nella ripresa, i rosanero chiudono il conto

La musica non cambia nella ripresa con il Palermo Calcio a5 sempre proiettato in avanti come testimonia l’ennesima rete di Daricca al 5’.

La squadra guidata da Lo Piccolo non si ferma più portandosi addirittura sull’8-0 (gli altri gol siglati rispettivamente da Russo, Tuzzolino e dal solito Daricca che si concede il lusso di calare il suo poker personale).

L’Isola C5, nonostante il pesantissimo passivo, prova a reagire e, con orgoglio, riesce a trovare la via della rete al 25’ con Bologna. Passano due minuti ed ecco la rete di Giambona quindi, al 31’, il gol siglato da Lombardo.

Da segnalare, inoltre, l’ottima prestazione del portiere rosanero Lobuglio che, durante il forcing degli ospiti, dimostra a suon di riflessi felini, di essere un portiere fuori categoria (l’estremo difensore del Palermo C5 ha anche giocato in Serie A).

Gli altri risultati del girone A del campionato di serie C1

Il terzo turno del girone A del campionato di serie C1 di calcio a 5 vede quattro squadre al comando. Questi i risultati: Cus Palermo-Punta Vugghia Bagheria 4-3; Futsal-Mazara 2020-Tiki Taka Palermo C5 4-2; Marsala Futsal 2012-Ve.Co. Calcio a 5 Palermo 5-4; Palermo Futsal Eightyniners-Resuttana San Lorenzo 5-3; Sporting Alcamo Onlus-Mistral Meting Club 3-7. Ha risposato il San Vito Lo Capo

Classifica, Palermo C5 sale a 4 punti

Comandano Marsala Futsal 2012, Cus Palermo, Mistral Meeting Club e Futsal Mazara 2020 con 9 punti, Palermo Futsal Eighyniners 6, Palermo Calcio a 5 e San Vito Lo Capo 4, Tiki Taka Palermo C5 3, Sporting Club Alcamo Onlus, Ve.Co. Calcio a 5 Palermo, Punta Vugghia Bagheria, Resuttana San Lorenzo e Isola C5, 0 punti.