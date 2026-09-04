Sabato 5 settembre, alle 21, in piazza Borsellino a Vicari Sergio Vespertino sarà in scena con lo spettacolo “Metti che rinasco”, un brillante e coinvolgente monologo, scritto con Marco Pomar, che, tra ironia e riflessione, immagina una seconda possibilità di vita. Vespertino sarà accompagnato in scena dalle musiche originali di Remo Anzovino eseguite dal vivo da Virginia Majorana. L’appuntamento teatrale fa parte di Dest’Arte festival intercomunale delle arti performative, che nel 2026 celebra la sua quinta edizione, confermandosi come uno degli appuntamenti culturali più significativi dedicati alla valorizzazione dei piccoli comuni dell’entroterra palermitano.

Promosso dalla Cooperativa Agricantus di Palermo, il festival è realizzato con il contributo del Comune di Palermo – Area della cultura, turismo e sport, nell’ambito dell’Avviso pubblico finanziato con le risorse del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo del Ministero della Cultura, e si svolge in collaborazione con i Comuni di Ventimiglia di Sicilia, Mezzojuso e Vicari. L’edizione 2026 di Dest’Arte propone un programma capace di coinvolgere pubblici di ogni età, alternando teatro d’autore, musica dal vivo, attività laboratoriali e spettacoli dedicati alle famiglie. Tutti gli eventi sono gratuiti e accessibili, pensati per creare connessioni tra comunità, abitanti e visitatori, e per consentire la partecipazione e il coinvolgimento di ogni fascia di spettatori abbattendo ogni limitazione di tipo economico.

Sergio Vespertino in “Metti che rinasco”, foto di Vincenzo Zaffuto

Gli altri eventi di Dest’Arte 2026

30 settembre-2 ottobre laboratorio teatrale “Facciamo che io ero”, Ventimiglia di Sicilia; 2, 3 e 4 ottobre, “I tre porcellini” della compagnia La Mansarda di Caserta: 2 ottobre, h 16.30, Ventimiglia di Sicilia; 3 ottobre, h. 16.30, Vicari; 4 ottobre, h 16.30, Sala del Castello, Mezzojuso.

Luogo: Piazza Borsellino, Piazza Borsellino, VICARI, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Spettacolo

Ora: 21:00

Artista: Sergio Vespertino

Info:

Sabato 5 settembre a Vicari in scena Sergio Vespertino con “Metti che rinasco”, un brillante monologo che, tra ironia e riflessione, immagina una seconda possibilità di vita. Lo spettacolo fa parte di Dest’Arte 2026, festival intercomunale delle arti performative per il quinto anno consecutivo realizzato dalla Cooperativa Agricantus di Palermo – in collaborazione con i Comuni di Ventimiglia di Sicilia, Mezzojuso e Vicari – con il contributo del Comune di Palermo – Area della cultura, turismo e sport, nell’ambito dell’Avviso pubblico finanziato con le risorse del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo del Ministero della Cultura

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