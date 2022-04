Indaga la polizia per un rogo in largo Castelbuono a Palermo

Un camper e due auto sono state danneggiate da un devastante incendio in largo Castelbuono a Palermo nel quartiere Borgo Nuovo. Le fiamme sono partite dal camper ed hanno investito anche le due vetture che si trovavano a fianco, una Fiat Punto e una Ford Fiesta intestate a due palermitani.

Le indagini affidate alla polizia

Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento il rogo. Le indagini sono condotte dalla polizia di Stato. Al vaglio le cause che hanno scatenato le fiamme. Nei giorni scorsi altre auto sono andate in fiamme in via Piazza Armerina. Anche su questi roghi sono in corso indagini.

Ancora fuoco, questa volta a una discarica

A Palermo ancora un altro episodio con il fuoco si è registrato in queste ore. Una grossa discarica abusiva è stata data alle fiamme. Sono state appiccate in via Falsomiele in una zona dove c’erano parti di auto ed elettrodomestici in disuso che sarebbero dovuti finire in discarica, mobili e materiali anche tossici. Una coltre di fumo si è alzata nella zona. Diverse le chiamate ai vigili del fuoco per segnalare il rogo. I pompieri hanno impiegato diverse ore per spegnere le fiamme. Secondo i primi accertamenti quella era un’aria di stoccaggio abusiva utilizzata per abbandonare ogni sorta di materiale che in realtà doveva essere trasportata o nei centri di raccolta o in discarica.

L’incendio al chiosco

Nei giorni scorsi un altro incendio ha danneggiato un chiosco per la vendita di fiori nei pressi del cimitero comunale di Cinisi, nel palermitano. E’ accaduto per l’esattezza in via Palermo, a pochi passi dall’ingresso del camposanto. Il chiosco, infatti, è installato lì proprio perché è al servizio dei fruitori del cimitero. Ad aver aperto un’indagine sull’episodio i carabinieri. Sul posto pattuglie della radiomobile della compagnia di Carini, competente per territorio, e della stazione di Cinisi. Il titolare del chiosco è un imprenditore di Terrasini di 47 anni, incensurato. Al momento non si esclude alcuna pista.