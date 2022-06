giura fedeltà

L’addio di Luigi Di Maio al Movimento 5 Stelle, con la creazione idel gruppo parlamentare Insieme per il Futuro, ha scombussolato gli equilibri non solo a livello nazionale ma anche a livello regionale e locale. Ora sono tanti i deputati e i rappresentanti locali del M5S che escono allo scoperto annunciando di voler seguire le orme del dissidente Di Maio o di restare all’interno dei Grillini, giurando fedeltà eterna a Conte e al Beppe Grillo. Tra questi ultimi c’è Giuseppe Chiazzese, deputato originario di Corleone, in provincia di Palermo.

Io fedele a Giuseppe Conte

“Stamattina ho il cellulare pieno di messaggi di amici, conoscenti, ecc che mi chiedono “con chi stai” – dice il deputato pentastellato -. Chi mi conosce lo sa: iniziai a votare convintamente l’allora lista Amici di Beppe Grillo, precursore del M5S, alle regionali nel 2008 e poi da sempre sono stato attivo nel M5S, che rappresenta, con tutti i limiti e gli errori delle cose umane, la mia casa politica. Quindi senza alcuna ambiguità dichiaro il mio sostegno al MoVimento 5 Stelle ed al presidente Giuseppe Conte”.

No al cambio di casacca

Rifiuta dunque il cambio di casacca il deputato corleonese. “In un periodo in cui abbiamo attraversato prima una pandemia, adesso una guerra nel continente europeo che ha portato un’inflazione alle stelle con famiglie e imprese stremate, sempre con lo sfondo del disastro climatico dietro l’angolo, francamente l’unica cosa a cui penso è lavorare a testa bassa onorando il mandato conferitomi dai cittadini e non a cambi di casacca che peraltro ho sempre detestato”.

Grillini siciliana restano fedeli alla base

“La scissione di Di Maio sul gruppo M5S regionale ha avuto impatto zero, nessuno dei 15 deputati che ne fanno parte lo seguirà. Le manovre di palazzo non ci interessano, qui siamo tutti concentrati a lavorare per le primarie e per dare alla Sicilia un governo che finalmente lavori proficuamente per dare risposte concrete ai bisogni dei siciliani che da Musumeci hanno ascoltato solo chiacchiere e vuoti proclami. Domani da lui ci aspettiamo l’ennesimo annuncio a cui non crede più nessuno”.

Lo afferma il capogruppo del M5S all’Ars e referente 5stelle per la Sicilia, Nuccio Di Paola.

“Moltiplicare gli sforzi”, sabato a Caltanissetta una riunione dei grillini

“Tutti, compresi i deputati 5stelle a Roma – continua Di Paola – siamo pronti a fare quadrato intorno al Movimento e a moltiplicare gli sforzi in vista dei prossime scadenze elettorali. Già sabato a Caltanissetta ci vedremo in una riunione aperta a tutti gli iscritti al M5S per serrare le fila e rinnovare gli stimoli che non ci sono mai mancati”.