Sabato a Mondello ed a Villagrazia di Carini a Capaci

Un week end all’insegna della politica raccontata ai cittadini e simpatizzanti del Palermitano. Una narrazione accessibile a tutti quella promossa da Fratelli d’Italia in una due giorni nel corso della quale verranno affrontati i temi portanti della campagna elettorale di Giorgia Meloni, oggi realizzati e mostrati con orgoglio: fisco, giustizia, autonomia differenziata e premierato.

Raoul Russo, “Abbiamo centrato obiettivi nostro programma elettorale”

“Abbiamo centrato gli obiettivi del nostro programma elettorale” spiega il senatore Raoul Russo, presidente provinciale di FdI. “Certo – continua – questi sono i primi risultati raggiunti, frutto di un lavoro di squadra e di una formazione di governo compatta, coesa come mai visto prima in Italia. È chiaro che altro di importante dovrà ancora essere realizzato, ma consegneremo agli italiani l’insieme delle riforme promesse nel rispetto di quel patto stipulato con gli elettori; quel patto che ha decretato la credibilità di Fratelli d’Italia alla guida del paese. La nostra è una narrazione credibile, i fatti lo dimostrano, le riforme effettuate sono l’atto notarile che sancisce la nostra capacità di mantenere le promesse elettorali”.

Varchi, “Buon governo ci ha permesso riforme che cambieranno l’Italia”

“Il buon governo di Giorgia Meloni ha già permesso la realizzazione di alcune riforme che cambieranno il volto dell’Italia positivamente, in direzione di una società più equa e solidale, in direzione di un’organizzazione della cosa pubblica funzionale alle esigenze dei cittadini e in armonia con le esigenze di sviluppo della nazione”, sottolinea Carolina Varchi, deputato nazionale e responsabile nazionale del dipartimento Mezzogiorno di FdI.

Rini, “Iniziativa che lega ulteriormente i vertici del partito e il territorio”

Per Antonio Rini, presidente cittadino di FdI a Palermo, “si tratta di un’iniziativa che lega ulteriormente i vertici del partito e il territorio, in quel percorso comune di contaminazione di idee e proposte affermato durante i congressi del novembre scorso”.

Alle iniziative parteciperanno i parlamentari europei, nazionali e regionali del partito insieme agli assessori regionali e alla classe dirigente territoriale.

Il calendario degli appuntamenti

Questo è il calendario degli appuntamenti:

sabato 24 agosto, dalle 10 alle 13, Hotel Charleston – Mondello

sabato 24 agosto, dalle 16 alle 18, Baglio dei Pescatori – Villagrazia di Carini

domenica 25 agosto, dalle 10 alle 12, Piazzale XXIII Maggio – Capaci

Like this: Like Loading...