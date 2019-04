Si è allontanata e non è più tornata

Momenti di ansia e preoccupazione a San Giuseppe Jato dove non si riesce a rintracciare dal 10 aprile una ragazza di 17 anni.

Sharon Giarnotta si sarebbe allontanata volontariamente dal piccolo centro del palermitano, non facendo più ritorno nella comunità “Girasole” dove risiede. I responsabili della struttura hanno già denunciato la sparizione ai carabinieri di Monreale che hanno inserito il profilo della giovane nella banca dati e hanno da subito iniziato le attività di ricerca. ‘

Di Sharon non si hanno più notizie e ha il cellulare spento. La madre, Valeria Daniele Pitrone, questa mattina ha lanciato su Facebook un appello e ha pubblicato alcune foto utili a riconoscere la 17enne. “Avviso importante – scrive su Facebook – sono la mamma di Sharon Giarnotta. Aiutatemi a cercare mia figlia di cui da martedì che non abbiamo notizie. Era in comunità Girasole a San Giuseppe Jato. Si è allontanata e non sappiamo dove sia. Ha il telefono spento. Ha una cicatrice in faccia che va dal naso e sotto l’occhio e ha 17 anni”.