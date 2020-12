Indagini della polizia

La polizia di Stato ha arrestato Antonino Mulè, 40 anni, accusato di detenzione e traffico di stupefacenti. Nel camion che Mulè guidava sono stati trovati dieci chili di cocaina.

L’uomo di corso dei Mille, è incensurato. Il gip, durante l’udienza di convalida, ha confermato la custodia cautelare in carcere, come richiesto dalla procura. L’arresto e il sequestro sono avvenuti venerdì pomeriggio a Buonfornello.

Solo una decina di giorni fa, la guardia di finanza aveva sequestrato, sempre a Buonfornello, altri dieci chili della stessa sostanza, nascosti tra arance e mandarini.

La prova che in città si muovono ingenti quantità di droga e che il business è fiorentissimo. Difficile ipotizzare che un simile smercio avvenga all’insaputa di Cosa nostra, fosse solo per la quantità di denaro necessario per l’acquisto delle varie partite.