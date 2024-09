Finanziamenti per la realizzazione di infrastrutture irrigue per quasi 10 milioni di euro in favore del Consorzio di bonifica 2 di Palermo della Regione Siciliana. Sono fondi erogati dal ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Le parole di Barbagallo

“Prosegue – dice l’assessore Salvatore Barbagallo – l’impegno dell’assessorato dell’Agricoltura nella realizzazione di interventi di ammodernamento delle reti irrigue siciliane. La riduzione delle perdite idriche nelle reti esistenti, l’ampliamento delle aree irrigate, il conseguimento di un’elevata efficienza idrica dei sistemi irrigui collettivi costituiscono obiettivi primari degli interventi finanziati. La nostra azione sarà inoltre orientata nei prossimi mesi a realizzare un modello organizzativo economicamente sostenibile per incentivare il riuso delle acque reflue depurate”.

Il finanziamento

Il finanziamento riguarda il progetto esecutivo denominato “Utilizzazione integrale delle acque invasate nel serbatoio Garcia – Opere di distribuzione irrigua zone III e IV B – II Lotto funzionale”. L’opera fa parte dei tre progetti finanziati al Consorzio di bonifica 2 Palermo dal Masaf. Il secondo lotto funzionale della zona irrigua “Fondovalle Belice” (zona III) attrezzerà 350 ettari e sarà servita da una opportuna vasca di compenso e accumulo (per un volume totale 18mila metri cubi). Le province interessate dalle opere sono quelle di Palermo, Trapani e Agrigento. Quattro i comuni in cui verranno realizzate le infrastrutture irrigue: Contessa Entellina (Pa), Poggioreale e Salaparuta (Tp) e S. Margherita Belice (Ag).

I cantieri di servizio a Palermo

Possedere la regolare dichiarazione di immediata disponibilità (Did): è quanto occorrerà nell’immediato per poter partecipare alla selezione per i cantieri di servizio, a Palermo, mentre il patto di servizio potrà essere sottoscritto anche successivamente alla scadenza di presentazione delle domande. È quanto si legge nella nota inviata al Comune di Palermo a firma del dirigente del dipartimento Lavoro della Regione Siciliana, Ettore Foti.

Il chiarimento della Albano

“Abbiamo inviato questo chiarimento al Comune di Palermo – dichiara Nuccia Albano, assessore regionale al Lavoro – in considerazione della mole di lavoro che si registra nel Centro per l’impiego di Palermo e dell’imminente scadenza entro la quale i potenziali candidati devono espletare le procedure burocratiche necessarie e presentare la domanda di partecipazione in maniera completa e adeguata. In questa maniera garantiamo ai cittadini interessati l’opportunità di partecipare ad un progetto fondamentale per il sostegno delle fasce più vulnerabili della popolazione. I cantieri di servizio, infatti, forniscono un prezioso contributo in diversi programmi di lavoro inseriti in progetti sociali o di riqualificazione, apportando benefici per i Comuni e dando dignità e ristoro economico a tante famiglie in difficoltà”.

Like this: Like Loading...