il 6 novembre

Dall’impegno di un gruppo di giovani dell’Associazione Culturale ARTIAMO, nasce uno spettacolo che racconta, con passione e senso civico “DIETRO I TUOI PASSI” la storia di Peppino Impastato.

Con la regia di Massimo Natale, le musiche originali di Roberto Colavalle, in scena domani alle 21 gli attori Calogero Macaluso, Claudia Perna, Duan Melodia,Gabriele Namio, Domenico Cangialosi.

Fin da ragazzo, Peppino manifesta un senso di ribellione e di giustizia, scontrandosi, come tanti suoi coetanei, con i precetti paterni. In breve il suo impegno diventa pubblico e politico, attraverso le denunce del potere mafioso dai microfoni di “Radio Aut”. Le intimidazioni non fermano il giovane Impastato, che fa sentire la propria voce a Cinisi, il piccolo paese in cui vive e lavora, lo stesso del boss Gaetano Badalamenti.

Un vile attentato, mascherato da incidente, consegna alla storia una vicenda esemplare di impegno civile e politico, lo stesso che motiva gli autori di questo spettacolo, rappresentato più volte in giro per l’Italia a partire dal 2011.

Al termine dello spettacolo teatrale, avrà luogo la prima edizione del Premio: “Teatro, cultura e impegno sociale”, momento di riconoscimento al giornalista Antonio Calabrò e all’attore e regista Luigi Lo Cascio.

Il Premio, che nasce dalla collaborazione tra l’Associazione “Events.com” e la società “Medianews”, è un riconoscimento a uomini di cultura che con il proprio lavoro tengono viva la memoria e l’impegno di Peppino Impastato.

L’evento al Biondo, è anche un momento sociale, un momento per raccontare “i giovani con Peppino” di 40 anni fa , e “i giovani di oggi” impegnati nel territorio di Cinisi.

A consegnare il premio a Calabrò sarà Cristoforo Maria Giordano, giovane imprenditore di 24 anni che ha fondato a Palermo la prima scuola di trading, mentre i cugini Biundo, giovani imprenditori di Cinisi del Birreficio “BRUNO RIBADI”, consegneranno il premio a Luigi Lo Cascio.

Nel foyer del teatro sarà allestita una mostra del pittore Pino Manzella, amico ed grafico storico di Peppino Impastato, mentre i giovani imprenditori di Cinisi offriranno una degustazione di prodotti locali.