Favorire la trasformazione digitale offrendo servizi ad elevate prestazioni: un impegno ma anche un obiettivo ambizioso sul quale la società palermitana Digitrend fonda la sua missione aziendale. Garantire ai propri clienti e partner editoriali un Cms (sistema di gestione dei contenuti) di altissima qualità. Tutto ciò è possibile grazie ad un accordo tra Digitrend e Automattic , il primo del genere in Italia.

Innovazione, sicurezza, aggiornamento costante del Cms sono le caratteristiche che arricchiscono l’offerta di Digitrend, che si occupa di servizi e consulenza agli editori digitali, digital marketing ed advertising.

Nuovi strumenti tecnologici quindi a supporto delle aziende editoriali, ma non solo, che ‘vivono’ sul web, alla ricerca di un pubblico sempre maggiore.

Digitrend unico partner italiano Wordpress Vip

Una nota della società informa che “Digitrend è l’unico partner italiano di Automattic, società fondata dal creatore di WordPress che gestisce lo sviluppo del CMS e fornisce le infrastrutture con piano di hosting di tipo Vip per le soluzioni enterprise”.

“WordPress Vip è il piano di hosting per WordPress totalmente senza problemi, veloce e sicuro – sottolinea la nota -. Offre standard di implementazione e protocolli di rilascio che rispettano lo stato dell’arte della tecnologia wordpress e dei sistemi ospite. E’ progettato per gestire elevati volumi di traffico offrendo prestazioni e sicurezza senza rivali”.

L’azienda americana Automattic dunque, punta a crescere nel mercato italiano e lo fa attraverso l’accordo con Digitrend, che arricchisce ancora di più il proprio percorso di sviluppo.

Cos’è WordPress Vip

Ogni bisogno dei publisher potrà così essere soddisfatto: “Attraverso l’accordo con Automattic e la proposta di WordPress Vip al mercato Italiano, Digitrend amplia la sua offerta con una piattaforma di hosting completamente gestita – evidenzia la nota -. L’offerta di WordPress Vip consente di offrire ai publisher una soluzione che abbatte tutte le criticità di gestione delle risorse server e delle manutenzioni necessarie per aggiornamenti, gestione della sicurezza, salvataggio dei dati”.

I servizi inclusi in un piano WordPress Vip

Sono davvero numerosi i servizi inclusi in un piano WordPress Vip; backup orari automatici; sicurezza proattiva e scansione del codice; aggiornamenti automatici per il software di base; processo di revisione e controllo dei plugin di terze parti e del codice personalizzato; uptime e monitoraggio delle prestazioni; ridimensionamento automatico delle risorse per gestire massicci picchi di traffico.

E poi, formazione continua, pianificazione attività e aggiornamenti.

Tutto ciò si traduce nella possibilità concreta di incrementare notorietà, traffico e vendite.

L’impegno di Digitrend Lab, formati oltre 200 editor e giornalisti

“Anche gli editori, gli autori e gli amministratori da adesso sono in grado di sfruttare al meglio le funzionalità di gestione e pubblicazione dei contenuti di WordPress Vip – prosegue la nota -. Digitrend Lab è il dipartimento di Digitrend che nel corso del 2021 ha formato oltre 200 tra editor e giornalisti. La proposta formativa inclusa nell’offerta WpVip ha come obiettivo quello di accompagnare i publisher verso il pieno utilizzo delle opportunità offerte dal sistema in questione anche grazie al rilascio di features e plugin sviluppati nel tempo dall’azienda”.

La crescita dei publisher

“Questa nuova opportunità – dichiara Biagio Semilia CEO Digitrend – ci consente di concentrare maggiormente la nostra attenzione verso la cura del percorso di crescita dei nostri publisher”.

“Consulenza e formazione continua, basati sull’utilizzo delle piattaforme più affidabili presenti sul mercato, ci garantiscono infatti – aggiunge – tassi di crescita solidi e la giusta attenzione da dedicare ai singoli progetti editoriali con le loro peculiarità”.

“Il passaggio a WordPresss Vip con l’adozione degli standard di Automattic su grande parte del parco dei siti gestiti – prosegue Semilia – ci ha inoltre consentito di realizzare una importante azione di code rewriting su tutti i plugin realizzati in questi anni per wordpress e che costituiscono parte sostanziale del valore aggiunto ritrovato dai publisher che adottano la tecnologia Digitrend e che possono disporre della nostra esperienza per soddisfare bisogni specifici in ambito editoriale”.

Più sicurezza e una migliore gestione tecnologica delle piattaforme

“Con WP Vip, il publisher – dichiara Gianni Messina CTO Digitrend – non deve più preoccuparsi delle problematiche dl caching, di aggiornamento del core di WordPress, di CDN, dI backup dei dati, di validazione dei plugin. La piattaforma VIP di WordPress è servita da una rete di 20 data center in tutto il mondo. La tecnologia alla base dei servizi di rilascio dei sistemi offre il miglior risultato time-to-first byte, la minore latenza, la massima sicurezza per la protezione dagli attacchi”.

“Tutti i siti rilasciati da Digitrend su WordPress Vip – prosegue Messina – sono allineati con le specifiche di sicurezza definite dal team di sviluppo di Automattic che mantiene e sviluppa WordPress. Da quando Digitrend è entrata sul mercato, il nostro team progetta e sviluppa plugin e funzionalità verticali su WordPress che offrono soluzioni al mondo dell’editoria e piattaforme per la distribuzione di video on demand e livestream. La partnership con WpVip ci ha permesso di validare tutte le nostre implementazioni secondo le regole rigorose dettate dai creatori di WordPress. Ogni linea di codice viene controllata da protocolli automatici e quando necessario ci confrontiamo con il team di specialisti di Automattic per regolare il codice in termini di efficienza e di sicurezza”.

Il pubblico di destinazione

“Possiamo affermare che le nostre implementazioni sono adesso 100% compliant con il mondo wordpress. Riteniamo peraltro che WordPress Vip – conclude Messina – sia l’ambiente ideale per migliorare le performance di servizio dei nostri publisher che intendono accrescere la propria target audience unitamente all’applicazione di una video strategy efficace, capace di ottime performance anche in ambito pubblicitario grazie al costante lavoro realizzato su questo fronte insieme a Moving Up, il nostro partner per il servizio di monetizzazione dedicato ai publisher”.