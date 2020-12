il 21 dicembre alle 15.30

L‘editoria online è un settore sempre più in rapida e dinamica evoluzione. Ma districarsi nella rete del web non è facile. Bisogna conoscerne regole e dinamiche, per costruire un prodotto di successo capace di raggiungere gli obiettivi che ci si pone.

In prossimità delle festività natalizie, Digitrend vuole coccolare gli editori digitali omaggiandoli della propria professionalità e delle proprie competenze in una sessione webinar dedicata all’editoria online.

Si terrà il 21 dicembre 2020, a partire dalle 15.30 il primo webinar targato Digitrend con un focus speciale in tema di revenue management dal titolo “Quali metriche per valutare la vera crescita del tuo sito”.

Un appuntamento da non perdere quindi per acquisire strumenti, tecniche e la giusta preparazione per gestire un sito con i migliori risultati possibili nel ‘mare magnum’ di internet.

Digitrend, insieme all’editore partner Marco Weiss, di Spunteblu, darà un aiuto pratico ed una testimonianza concreta su come misurare le reali performance del sito; preparare una strategia efficace per mixare i giusti investimenti su contenuti e tecnologia; analizzare le potenzialità di alcuni strumenti tecnologici innovativi; approfondire la conoscenza di parametri e strumenti di valutazione del proprio business.

Il webinar avrà una durata di circa 40 minuti. I partecipanti potranno interagire con i relatori e fare domande. Sarà possibile seguirlo da pc, smartphone e tablet.

Il programma verterà sui seguenti punti: scegliere la tecnologia per accrescere la produttività di un giornale online; come favorire l’esperienza utente immersiva sul mobile; strategie di engagement social e di posizionamento sui motori di ricerca; conoscere il proprio pubblico con Google Analytics 4, da sessioni e visualizzazioni di pagina a utenti ed eventi, le metriche della monetizzazione tra programmatic e pubblicità diretta.

Un programma dunque esaustivo e dettagliato, utilissimo per chi lavora nell’editoria online e che si rivolge non solo agli editori ma anche a figure quali giornalisti, manager digitali, publisher.

Clicca qui per scoprirne di più ed iscriverti al webinar.