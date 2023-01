E’ ancora caccia al pirata della strada che ieri ha investito una donna incinta di otto mesi. E’ successo in via Divisi a Palermo. Sull’incidente indagano i vigili urbani che, oltre ad aver ascoltato alcuni testimoni, hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate nella zona.

Secondo quanto ricostruito la donna, già madre di tre bambini, stava passeggiando in via Divisi quando è stata travolta dal conducente di una Jeep. L’automobilista, invece di fermarsi e di sincerarsi delle condizioni della 35enne, si è allontanato facendo perdere le proprie tracce.

L’allarme

Alcuni passanti, che avrebbero annotato parte della targa, hanno soccorso la donna e chiamato i vigili che hanno eseguito i rilievi. La donna investita è stata accompagnata con l’ambulanza al pronto soccorso ginecologico del Policlinico. I medici avrebbero escluso ogni pericolo per la donna e il bimbo. La donna è stata dimessa ed è tornata a casa. Il comando della polizia municipale sta ancora rintracciare e denunciare il responsabile.

Il precedente

Qualche settimana fa gli agenti della sezione infortunistica della polizia municipale di Palermo avevano individuato l’automobilista che aveva investito due ragazze di 19 e 18 anni in piazza Indipendenza a Palermo ed è poi fuggita. Si tratta di un’anziana a bordo di una Suzuki che è andata via dal luogo dell’incidente senza prestare soccorso. Per lei dopo ulteriori accertamenti scatterà la denuncia e probabilmente il ritiro della patente.

L’incidente sulla Palermo-Agrigento

E’ rimasta bloccata per tutto il pomeriggio di ieri la statale Palermo Agrigento nei pressi di Misilmeri. Due donne sono rimaste ferite nello scontro tra due auto una Citroen e una Toyota, una di questa ha cappottato. Sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia stradale e i carabinieri. Una donna di 46 anni è stata trasportata all’ospedale Civico in codice rosso. L’altra donna in codice giallo al pronto soccorso del Policlinico. Disagi e rallentamenti al traffico.