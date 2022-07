Dino Giarrusso annuncia il suo tour per la “liberazione della Sicilia” da una “classe dirigente d’incompetenti”. L’ex iena, oggi segretario nazionale di Sud Chiama Nord, Dino Giarrusso sarà in compagnia di Cateno De Luca, nel suo viaggio elettorale per le province siciliane.

Il tour di Giarrusso

“La Sicilia ha bisogno di essere liberata, non solo dalla banda bassotti politica che l’ha depredata, ma dalla classe dirigente d’incompetenti che non riesce a risolvere i problemi di questa terra, ed anzi li aggrava”, Dino Giarrusso presenta il tour che lo vedrà impegnato insieme a Cateno De Luca nelle nove province siciliane a partire da sabato 9 luglio.

Rifiuti imbarazzo per i siciliani

“La spazzatura a Catania arriva al secondo piano delle case, e in tutta la Sicilia rappresenta un problema ed un imbarazzo per i cittadini e per i turisti. Così non si può andare avanti, come è evidente a tutti tranne che a Musumeci, ma quello dei rifiuti è soltanto uno dei punti del programma di liberazione della Sicilia, che poi diventerà liberazione dell’Italia”, prosegue Giarrusso.

“Tutti si mettano in gioco”

Sud Chiama Nord sarà dunque in tante aree della Sicilia. “Partiremo da Palermo, subito dopo andremo a Catania e poi gireremo tutte le altre province per incontrare candidati, potenziali candidati, simpatizzanti e tutti i cittadini che vorranno salire a bordo. Vogliamo far sì che i gruppi di liberazione nazionale di Sicilia Vera e di Sud chiama Nord siano sin da subito operativi e vogliamo dare a tutti la possibilità di partecipare in prima persona e mettersi in gioco. Per noi il concetto di democrazia diretta è importante, la partecipazione e la vicinanza al popolo sono indispensabili: non saremo mai uno di quei partiti che si chiude nei salotti romani e decide dall’alto candidature, primarie fasulle e altre ipocrisie simili, noi per i cittadini vogliamo libertà, e la libertà, come diceva Gaber, è partecipazione”.

Il tour in tutti i 391 comuni

Giarrusso e De Luca copriranno tutte le provincie siciliane: “Già in questo primo tour saremo sia nei capoluoghi che in alcuni dei comuni minori, ma durante la campagna di liberazione della Sicilia toccheremo tutti e 391 comuni della nostra amata isola. “Nei prossimi giorni comunicheremo i dettagli di ciascuna tappa”, conclude Giarrusso.