Dopo un percorso che lo ha consacrato come una delle voci più riconoscibili e originali della scena musicale italiana, Gulino inaugura un nuovo capitolo della propria carriera. Il 24 luglio esce “Dio è donna”, il primo singolo di una straordinaria vision destinata a svilupparsi nei prossimi mesi.

Il progetto prende forma anche grazie al lavoro di Victoria Music, che affianca la voce storica dei Marta sui Tubi non solo nel ruolo di editore, ma come partner strategico nella costruzione e nella gestione dell’intero percorso artistico, coordinandone la gestione editoriale e il lavoro di backstage.

Accanto a lui, una formazione composta da musicisti di assoluto livello: Mato Francesco Sciacca alla batteria e alle percussioni, Francesco Di Giovanni a chitarra e basso, Giuseppe Morfino alle tastiere e all’elettronica.





“Dio è donna” è una canzone che affronta il tema della creazione e del principio generatore della vita attraverso un’immagine potente e universale, proponendo una riflessione poetica sul femminile e sul significato stesso del divino.

«Dio è donna perché porta dentro di sé il mistero più antico che conosciamo: la vita.» spiega Gulino «Ogni essere umano è passato attraverso il corpo di una donna prima ancora di avere un nome. Forse continuiamo a cercare nelle donne qualcosa che assomiglia al divino perché il divino, da sempre, è ciò che crea. Forse Dio è donna non perché governa il mondo, ma perché il mondo lo mette al mondo.»

L’uscita del singolo anticipa il debutto live, in programma il 9 agosto nello scenario de La Scurata – Villa Genna, a Marsala (TP).

Il concerto rappresenta il primo attesissimo abbraccio dal vivo dopo tanto tempo e vedrà Gulino alternare alcuni dei brani più amati del repertorio dei Marta sui Tubi alle composizioni del progetto solista, in un dialogo continuo tra passato e futuro.





Biografia

Nato a Marsala, Giovanni Gulino è cantautore e fondatore dei Marta sui Tubi, tra le band più rappresentative del rock alternativo italiano. Dopo le prime esperienze musicali in Sicilia, nel 2002 si trasferisce a Bologna insieme a Carmelo Pipitone, dando vita a un progetto destinato a conquistare pubblico e critica grazie a un linguaggio originale che unisce rock, sperimentazione e una scrittura intensa e personale.

Nel corso della sua carriera collabora con due protagonisti assoluti della canzone d’autore italiana, Lucio Dalla, nel brano “Cromatica”, e Franco Battiato nel singolo “Salva gente”, esperienza che segna una tappa fondamentale nel percorso artistico della band.





Dal 2020 porta avanti anche il progetto solista con l’album “Urlo gigante” (Woodworm/Universal), confermando una cifra espressiva che intreccia ricerca sonora, arrangiamenti ricercati e testi capaci di raccontare emozioni, fragilità e trasformazioni del presente. Oggi continua a vivere in Sicilia, radice profonda che non smette di ispirare il suo immaginario artistico.

Il 24 luglio 2026 Gulino torna sulla scena musicale con il nuovo singolo “Dio è donna”.

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Victoria Music: victoriamusic.it – info@victoriamusic.it

Tipo evento: Spettacolo

Ora: 21:00

Artista: Guglino (Marta sui Tubi)

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