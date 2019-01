Uffici e servizi paralizzati

I dipendenti comunali di Palermo oggi in assemblea, paralizzata l’attività amministrativa. Servizi, impianti sportivi e asili nido chiusi, uffici con personale ridotto. Pochissimi vigili urbani in giro in città. Assemblea molto partecipata dei lavoratori del Comune di Palermo indetta dai sindacati Csa, Uil-Funzione Pubblica e Cgil Funzione Pubblica.

I sindacati hanno incontrato i lavoratori per discutere delle indennità dei dipendenti, il cosiddetto salario accessorio, quello che garantisce i servizi pomeridiani, il sabato e la domenica. “Nonostante abbiano dimostrato più volte senso di responsabilità – dicono i sindacati – ieri nel corso dell’incontro con l’amministrazione comunale abbiamo registrato l’ennesima delusione che colpisce la città e doppiamente i lavoratori.

Ieri l’incontro con l’amministrazione a parte le promesse di risolvere i problemi sulla decurtazione del fondo delle risorse decentrate non ha prodotto nulla di concreto”. Oggi ai Cantieri della Zisa nella Sala De Seta si sono ritrovati tutti i lavoratori. “Aspettiamo la convocazione del Comune – dicono i sindacati – nel frattempo stiamo programmando iniziative di proteste. Scenderemo in piazza per difendere i nostri diritti fin qui calpestati”.