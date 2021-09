La compagna ha lanciato l'allarme

Era partito da San Vito Lo Capo per muoversi in direzione di Palermo per raggiungere Balestrate ma non è mai arrivato a destinazione. Sono in corso le ricerche della guardia costiera e della marina militare di uomo di 49 anni della provincia di Palermo che è salpato nella tarda serata di ieri dal porticciolo in provincia di Trapani a bordo di una barca a vela di colore blu e lunga circa 10 metri.

La compagna ha lanciato l’allarme

Non vedendolo arrivare all’orario previsto, la compagna ha lanciato l’allarme al numero d’emergenza 1530 che ha attivato diverse imbarcazioni e un mezzo aereo per rintracciare il disperso.

Pur seguendo per ore la potenziale rotta tra il punto di partenza e quello di arrivo ed estendendo il raggio d’azione, la guardia costiera e la Marina non sono riuscite ancora a individuare né la barca a vela né l’uomo, unico componente dell’equipaggio.

Proseguono senza sosta le ricerche, coordinate dal Reparto Operativo della Direzione marittima della Sicilia occidentale, di un uomo di anni 49 disperso in mare da stanotte.

Il dispositivo di ricerca aeronavale si è attivato immediatamente quando, nel corso della notte, la sala operativa del 12° M.R.S.C. (Maritime Rescue Sub Center) ha ricevuto la segnalazione relativa ad un uomo, residente nella provincia di Palermo, partito da solo con un natante a vela dal porticciolo di San Vito lo Capo, in trasferimento verso il porto di Balestrate e mai giunto a

destinazione. Il conduttore dell’unità, pratico velista, era partito intorno alle ore 19.30, dopodichè non si sono avute più notizie utili.

Nonostante l’imponente dispositivo aeronavale impiegato, cui hanno preso parte, finora, un’aereo, un elicottero e quattro motovedette della Guardia Costiera nonché un ulteriore elicottero dell’Aeronautica Militare, partito dall’aeroporto di Trapani-Birgi, le ricerche, tuttora in corso nell’intero tratto di mare compreso tra San Vito lo Capo e Balestrate, non hanno al momento

consentito di rintracciare l’uomo né la pertinente imbarcazione. L’attività di ricerca proseguirà incessante nelle ore seguenti.