la procura di ragusa ha aperto un'inchiesta

Ritrovato il corpo senza vita del giovane di 21 anni disperso in mare

La salma rinvenuta in una scogliera nella zona di Scicli

Disposta l’ispezione cadaverica dalla Procura di Ragusa

E’ stato ritrovato, in prossimità della scogliera di Punta Bruca, nella zona di Scicli, nel Ragusano, il corpo senza vita del ventunenne, originario della Tunisia, che risultava disperso in mare. Il ragazzo, nel tardo pomeriggio di iei, dopo un tuffo, insieme a degli amici, nelle acque di Cava d’Aliga, non è rientrato a riva.

Le ricerche

Poco dopo l’allarme, intorno alle 17, i soccorritori si erano messi alla ricerca della vittima con un elicottero e le motovedette ma più passavano le ore minori erano le possibilità di trovarlo in vita e così, intorno alle 10,30 è stato rinvenuto il cadavere.

L’inchiesta della Procura

La Procura di Ragusa ha aperto un’inchiesta ed ha affidato al medico legale l’incarico di eseguire l’ispezione cadaverica e comprendere le cause che ne hanno determinato il decesso.

Gli interrogatori

Allo stesso tempo, saranno sentiti gli amici che ieri erano con lui per capire se ha avuto un malore o se è stato trascinato dalla corrente ma ci sono altri aspetti che gli inquirenti intendono svelare. Bisognerà capire se il giovane sapeva nuotare e se sono stati compiuti dei tentativi per provare a portarlo a riva.

Tragedia nel Siracusano

Ieri, un’altra tragedia a mare ma nel Siracusano. Un cadavere di un uomo è stato rinvenuto a mare, nella zona di Fontane Bianche, località balneare a sud di Siracusa. Sul caso sono state aperte le indagini degli agenti della Squadra mobile che sarebbero riusciti ad identificare la vittima: un trentenne, originario della Nigeria, che risulta residente a Siracusa. Aveva con se uno zainetto dentro il quale gli agenti hanno scovato dei documenti.

Ispezione cadaverica

Era parzialmente vestito, insomma non stava facendo il bagno ma sulle cause del decesso, per cui la Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta, occorrerà attendere l’esito dell’ispezione cadaverica disposta dal sostituto Tommaso Pagano.