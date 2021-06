Giallo a Siracusa, trovato in mare il cadavere di un uomo

04/06/2021

Trovato cadavere nelle acque di Siracusa La vittima è un nigeriano di 30 anni Indagini della Squadra mobile Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto a mare, nella zona di Fontane Bianche, località balneare a sud di Siracusa. Sul caso sono state aperte le indagini degli agenti della Squadra mobile che sarebbero riusciti ad identificare la vittima: un trentenne, originario della Nigeria, che risulta residente a Siracusa. Aveva con se uno zainetto dentro il quale gli agenti hanno scovato dei documenti Ispezione cadaverica Era parzialmente vestito, insomma non stava facendo il bagno ma sulle cause del decesso, per cui la Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta, occorrerà attendere l’esito dell’ispezione cadaverica disposta dal sostituto Tommaso Pagano. Non ci sono lesioni Da una prima parziale occhiata, non emergerebbero lesioni sul corpo della vittima, potrebbe essersi trattato di una morte naturale, forse per un malore ma non si esclude nulla al momento, nemmeno un gesto estremo da parte del ragazzo. Sentiti i conoscenti Servirà verificare perché il trentenne si trovava proprio in quella zona, abbastanza distante da dove solitamente vive, per cui è possibile che saranno sentiti nelle prossime ore persone che lo conoscevano. E’ stata una bagnante ad accorgersi dell’uomo ma quando i soccorritori sono intervenuti non c’era nulla da fare, il suo cuore aveva già cessato di battere.

