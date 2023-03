L'iniziativa di Cgil, Cisl e Uil condivisa dal Comune di Palermo

E’ nata oggi a Palermo la Commissione permanente per le pari opportunità, le politiche di genere e contro ogni forma di violenza. L’idea presentata al Comune di Palermo da Cgil, Cisl e Uil, ed è stata accolta con favore dall’amministrazione di Palazzo delle Aquile. Si tratta di un passo in avanti verso la realizzazione delle politiche di genere, e dunque delle Pari Opportunità, e il contrasto ad ogni forma di violenza.

La Commissione è stata tenuta a battesimo nel giorno in cui si celebra la Festa della Donna dal Sindaco di Palermo, Roberto Lagalla.

A presentare l’iniziativa di Comune e Cgil Cisl Uil, proprio in occasione della Giornata internazionale della Donna, sono stati i tre sindacati confederali con i segretari di Cgil Laura Di Martino , generale Cisl Palermo Trapani Leonardo La Piana, e Ignazio Baudo della segretaria della Uil Sicilia insieme alle coordinatrici Pari Opportunità dei tre sindacati Enza Pisa, Delia Altavilla e Vilma Costa e al Comune di Palermo con il sindaco, Roberto Lagalla, e l’assessora alle Politiche di genere, Rosi Pennino. “L’istituzione della Commissione permanente – spiegano le coordinatrici Pisa, Altavilla e Costa – è parte di un percorso unitario sul tema che portiamo avanti da anni, e che finalmente giunge alla realizzazione di uno step molto importante: quello di creare un organismo permanente, che quindi esisterà al di là delle amministrazioni comunali in carica, per trattare il tema delle politiche di genere e del contrasto ad ogni forma di violenza in modo qualificato grazie alla sua composizione, e con la possibilità di intervenire concretamente grazie all’impegno dell’amministrazione comunale. Sulla discriminazione diretta o indiretta che purtroppo ancora riscontriamo in troppi ambiti, da quello del lavoro a quello della vita sociale e culturale di ogni giorno, c’è ancora tanto da fare, lo riteniamo infatti un passo in avanti sì, ma ancora la strada da percorrere per garantire pari opportunità alle donne è lunga”.

Ecco chi farà parte della Commissione Pari opportunità

La Commissione sarà composta da i segretari di Cgil, Cisl e Uil Palermo, dal presidente della IV commissione consiliare del comune di Palermo, l’assessore pro tempore con delega alle pari opportunità; l’assessore pro tempore alle Attività Produttive; il Presidente della consulta dei migranti e dai rappresentanti di quattro centri antiviolenza contro le donne (Cooperativa Sociale Nuova Generazione, l’Associazione Mille Colori, le Onde Onlus e il Centro di Accoglienza Padre Nostro ETS. “Il dialogo con le istituzioni è fondamentale per imprimere davvero il cambiamento e lo è ancora di più sul fronte delle politiche di genere – hanno affermato il segretario Cgil Palermo Laura Di Martino il segretario generale Cisl Palermo Trapani, Leonardo La Piana, e Ignazio Baudo della Uil Sicilia. Per questo apprezziamo la sensibilità sul tema mostrata dall’assessora Pennino e dall’amministrazione comunale con la quale adesso è fondamentale impostare un lavoro sinergico per avviare davvero politiche di parità fra uomo e donna, e politiche di prevenzione e contrasto della violenza contro le donne che sia fisica, psicologica, economica e del femminicidio. E’ chiaro che rispetto ai componenti di partenza, la Commissione resta un organo che intende aprirsi al mondo del sociale e culturale della città interessato dai temi che tratterà l’organismo”. “Noi – aggiungono i segretari generali – siamo pronti a fare la nostra parte anche nel cercare il dialogo in tutti i comuni dove ancora la Commissione non è stata istituita, perché bisogna lavorare nelle singole realtà con azioni concrete per far sì che si possano superare gli ostacoli alla parità fra uomo e donna, nel lavoro, nella società, in ogni ambito della vita di tutti i giorni”.

