Le indagini della polizia

Ieri la signora che abita in via Ottavio D’Aragona a due passi dalla centralissima via Roma a Palermo è scesa per strada con un martello e ha danneggiato l’auto che si trovava davanti alla propria abitazione dove fanno notare i vicini non c’è il passo carrabile o lo stallo per i disabili.

Parlando con i residenti, quanto mai esasperati, raccontano una verità diversa. Le auto circa 36, i citofoni, le porte di casa la signora che ama tanto i martelli li ha distrutti nel tempo. Ogni volta che qualche automobilista in cerca di un parcheggio trova il posto davanti casa della signora al suo ritorno trova l’auto devastata.

Con l’acido, con il martello, con i chiodi con quello che trova. Ha fatto una strage di vetture in questi anni. Sono partire le denunce, ma al momento non se ne conosce l’esito. I residenti e vicini esasperati parlano di nessuna condanna. Ha danneggiato anche citofoni e porte di abitazioni.

La signora che spesso viene soccorsa dal 118 perché in forte stato di agitazione riesce a non subire nessun provvedimento. Anche ieri sera stessa scena. Ha distrutto l’auto parcheggiata davanti all’abitazione, ha iniziato ad andare in escandescenza. Qualche vicino è riuscita a bloccarla per evitare altri danni e poi sono arrivati, poliziotti, sanitari del 118 e vigili del fuoco.

Dopo l’ennesimo intervento dei medici la donna è tornata a casa pronta per entrare di nuovo in azione. La donna con martello tornerà in azione. Nessuno fino adesso è riuscita a fermarla, neppure con le tante decine di denunce. Dunque attenzione quando si parcheggia in via Ottavio D’Aragona. Chiedete ai vicini e non parcheggiate l’auto davanti a casa della donna con il martello in mano.