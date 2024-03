Oltre 17 milioni di euro per il pagamento del beneficio economico in favore dei disabili gravissimi per il mese di febbraio 2024. L’assessorato regionale della Famiglia, delle politiche sociali e del lavoro ha infatti impegnato la somma di 17.067.140,40 euro, a valere sul “Fondo regionale per la disabilità”.

“I diritti delle persone con disabilità restano al centro dell’azione del governo regionale – dichiara l’assessore alla Famiglia, Nuccia Albano –. Continua, così, puntualmente l’erogazione del sostegno a migliaia di persone in condizione di grave deficit, risorse che sono indispensabili per vivere un’esistenza dignitosa”.

I fondi saranno destinati a tutte le Asp dell’Isola sulla base della comunicazione del numero delle persone affette da disabilità gravissima. I soggetti censiti a febbraio risultano oltre 14 mila.

Dalla Regione 22,5 milioni per gennaio

La Regione Siciliana ha erogato circa 22,5 milioni di euro per il pagamento dei contributi economici in favore dei disabili gravissimi per il mese di gennaio 2024.

Le risorse, a valere sul “Fondo regionale per la disabilità”, sono state destinate a tutte le Asp dell’Isola sulla base della comunicazione del numero delle persone che hanno diritto al beneficio economico. I soggetti censiti al mese di gennaio risultano essere più di 14mila, 14.100 per la precisione.

A luglio 2023 arrivarono oltre 28milioni

Lo scorso anno i fondi erano arrivati solo a luglio e nel comp0lesso valevano oltre 28 milioni di euro per il pagamento del beneficio economico in favore dei disabili gravissimi per i mesi di luglio e agosto 2023. L’assessorato regionale della Famiglia, delle politiche sociali e del lavoro ha impegnato la somma relativa a due mensilità, a valere sul “Fondo regionale per la disabilità”.

“Con l’approssimarsi delle ferie estive, gli uffici dell’assessorato hanno provveduto ad erogare, in anticipo, anche il beneficio relativo al mese di agosto – disse l’assessore alla Famiglia, Nuccia Albano – . È l’ennesimo segno di grande attenzione da parte del governo regionale per le categorie più fragili”.

Il presidente della Regione Renato Schifani sottolineò: “Grande attenzione da parte del governo regionale per le categorie più fragili. La disabilità è una condizione che riguarda non solo il singolo individuo ma coinvolge anche i familiari. Per questo, il nostro impegno è quello di fornire loro un adeguato supporto attraverso queste misure”.

I fondi vennero destinati a tutte le Asp dell’Isola sulla base della comunicazione del numero delle persone affette da disabilità gravissima. I soggetti censiti al mese di giugno risultano oltre 13 mila (13.062 per la precisione).