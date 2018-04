La Gesap: "Presto riparato"

Uno dei nastri nello scalo Falcone Borsellino in questi giorni si è guastato. In questo mese di intenso traffico una vera iattura visto che la mancanza dell’importanza infrastruttura sta creando non pochi disagi nella riconsegna dei bagagli.

Lo sanno bene i passeggeri che arrivano soprattutto nei fine settimana quando il numero dei passeggeri aumenta. Notevoli disagi si sono verificato nel ponte pasquale quando, secondo le stesse aspettative della Gesap,la società che gestisce lo scalo, c’è stato un picco di presenze nello scalo.

Ebbene in quel lungo ponte le attese per riprendere il bagaglio sono state piuttosto lunghe, come ci raccontano alcuni operai che lavorano nell’aeroporto di Punta Raisi.

La mancanza di uno dei nastri aumenta i tempi di attesa per prendere il bagaglio e poter lasciare lo scalo.

Dalla Gesap fanno sapere che la riparazione è già programmata e che presto gli impianti saranno presto tutti ripristinati.