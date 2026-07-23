Disagi all’ospedale Civico di Palermo per i continui distacchi di energia elettrica. Da giorni si ripetono frequentemente mettendo in grave disagio diversi reparti tra cui il pronto soccorso. Le continue interruzioni di energia provocate dal sovraccarico di corrente impegnata in questi giorni sta mettendo sotto stress i macchinari e gli impianti di condizionamento.

Questa mattina si sono registrati disagi a causa del mancato funzionamento degli impianti di climatizzazione. A causa dei problemi nell’area di emergenza si era ipotizzato anche uno spostamento di pazienti dal pronto soccorso.

“Si sono verificate per cause non dipendenti dall’ente ma dall’Enel ripetute interruzioni di luce – dicono dall’azienda sanitaria – Questo ha determinato un danneggiamento dei climatizzatori. L‘ufficio tecnico con grande solerzia e in tempi rapidissimi ha risolto il problema . In atto risulta tutto regolare. Non si riscontra in atto alcuno spostamento di pazienti dal pronto soccorso ne altri spostamenti”.