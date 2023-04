Gli agenti della polizia municipale di Carini sono intervenuti in via Nazionale sono intervenuti insieme ai vigili del fuoco in un’area dove era divampato un incendio.

Dopo che le fiamme sono state domate una squadra di polizia giudiziaria e tutela ambientale, insieme al comandante Marco Venuti hanno eseguito un sopralluogo e sequestrato quella che era una discarica abusiva. In 500 metri quadrati sono stati trovati con tre veicoli dismessi, un furgone, varie pedane di legno, ferro, latte di vernice, cavi elettrici, polistirolo e inerti vari.

Un cumulo di rifiuti speciali e pericolosi che bruciati hanno creato una nube di fumo pericolosa. Nei pressi della discarica è stato trovato anche un immobile in costruzione. Anche su questo sono in corso indagini per accertare se sono state richieste le autorizzazioni per la sua realizzazione. E’ stato denunciato M.C, di 51 anni, di Terrasini. Parte offesa il comune di Carini che potrà costituirsi parte civile.

Appena sette giorni fa, gli uomini del comandante Venuti avevano rinvenuto e sequestrato un’area di circa 300 mq adibita a discarica di materiali di vari sull’argine del torrente Ciachea (corso d’acqua sottoposto a tutela paesaggistica): una bomba ecologica.

Nell’ambito dell’operazione sono state, inoltre, controllate le occupazioni di suolo pubblico a Villagrazia e a Carini, redatti quattro verbali a carico di commercianti ambulanti, e verbali per violazione delle norme sulla sosta, con particolare riferimento alle “zone blu” e al posteggio riservato ai disabili.

Controllato, poi, un parcheggio realizzato dai commercianti della zona di Piazza delle Vittorie, su cui sono stati avviati controlli di polizia giudiziaria.

I controlli sul territorio, riferiscono dal comando di Piazza Sant’Anna, proseguiranno nei prossimi giorni, con l’impiego di tutto il personale, anche di quello ordinariamente adibito a mansioni interne, così come disposto dall’amministrazione, in modo da sopperire alla grave carenza organica.