In merito all’articolo nel quale si denunciava la presenza di una discarica in contrada Monaco di Bagheria l’amministrazione comunale precisa quanto segue:

“L’errore più grande è che il CCR – centro comunale di raccolta NON è una DISCARICA” – sostiene il sindaco di Bagheria, Patrizio Cinque “Esso non conterrà RIFIUTI INDIFFERENZIATI in primis. Così come dettato dal D.M. 8 Aprile 2008 il CCR (detto anche stazione ecologica) altro non è che un servizio a disposizione della comunità cittadina per incrementare la raccolta differenziata, disincentivare l’abbandono abusivo dei rifiuti sul territorio comunale e per agevolare anche il recupero del rifiuto. Sarà un’area strutturata, sorvegliata e gestita dove i cittadini potranno conferire in sicurezza i rifiuti urbani in particolare quelli ingombranti, i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche”.

Sempre nell’articolo si legge che il CCR verrà allocato “in un’area parcheggio a ridosso della Scuola Primaria “Don Giuseppe Puglisi”, questo è il luogo prescelto”. Anche questo non corrisponde al vero evidenzia il sindaco: “Il CCR verrà allocato presso l’area PIP di insediamento produttivo di quella che viene definita contrada Monaco nella zona vicino a strada comunale Cordova”.

Il sindaco sottolinea che “il CCR sarà realizzato in attesa della definitiva realizzazione del Centro comunale di raccolta finanziato secondo quanto previsto dal decreto regionale dell’assessorato dell’energia e dei servizi di pubblica utilità che verrà allocata presso l’autoparco di contrada Incorvino è che per la realizzazione del CCR temporaneo è stata disposta un’ordinanza contingibile ed urgente firmata dal sottoscritto in cui sono citate tutte le norme di legge rispettate”.

Il primo cittadino lamenta che la sua dichiarazione in materia non è stata riportata integralemte: nell’ articolo infatti si legge: “Da Parte sua, il Sindaco di Bagheria dichiara di non “avere tempo per le chiacchiere. In questo modo contiamo di risolvere il problema legato alla carenza di impiantistica per l’organico in Sicilia” e null’altro.

La dichiarazione presente nel comunicato stampa istituzionale del Comune di Bagheria che si può leggere al sul sito istituzionale (QUI): è la seguente: “Come avevo già anticipato in Consiglio Comunale stavamo lavorando a questa soluzione da tempo – dichiara il sindaco Patrizio Cinque – Attendevamo l’affidamento ad Amb per velocizzare la realizzazione del secondo CCR temporaneo e risolvere la problematica legata all’organico stoccato nel CCR di contrada incorvino. Non avevamo tempo per le chiacchiere. In questo modo contiamo di risolvere questo problema legato alla carenza di impiantistica per l’organico in Sicilia e alle poche aree compatibili urbanisticamente nella nostra città”.

“Contrada Monaco è molto vasta” – conclude il primo cittadino – “E’ strano che si sia caduti in questo errore così grossolano nel non verificare quanto possa essere vicino il futuro CCR rispetto all’area abitata, uno svarione tale da indurci a pensare di trovarci di fronte ad un errore dovuto alla impreparazione del giornalista, non vogliamo infatti pensare a malafede che potrebbe solo causare problemi di ordine pubblico. E’ evidente che il centro comunale di raccolta differenziata è in una zona completamente diversa dalla scuola Puglisi. Un giornalista attento avrebbe fatto attenzione a verificare le sue fonti. Ci accingiamo ad entrare in campagna elettorale, e speriamo che la stampa libera non si lasci, più o meno strumentalizzare, da chi è già in campagna elettorale. Siamo certi che il direttore di questa nota testata, che ha sempre ospitato criticamente i nostri contributi informativi, restituisca ai cittadini la verità informativa sulla questione”​.

BlogSicilia per parte sia prende atto dell’impegno del sindaco affinchè il centro di raccolta sia provvisorio. parimenti prende atto della dichiarazione del sindaco Cinque circa il fatto che un centro comunale di raccolta di rifiuti così organizzato non sia una discarica ma ricorda al sindaco che non esiste alcun obbligo ne giuridico ne etico a riportare integralmente una dichiarazione. La dichiarazione riportata è vera e parte delle sue affermazioni come egli stesso ammette. Circa il macroscopico errore ci lasci dissentire sul fatto che di errore si tratti visto che la segnalazione parte da famiglie preoccupate.

Ciò detto prendiamo atto del fatto che l’amministrazione smorzi le preoccupazioni e a ciò siamo convinti che questo confronto possa essere servito. Siamo certi che Cinque e tutta la sua amministrazione sapranno agire nella tutela della salute pubblica e del decoro ma continueremo a vigilare sull’azione di qualsiasi amministrazione, non solo quella di Bagheria