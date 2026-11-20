Un collaudato sistema di gestione, trasporto e sversamento illegale di scarti edili è stato smantellato dalla Polizia di Stato nel comprensorio madonita. Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cefalù hanno dato esecuzione a un’ordinanza di misure cautelari, emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo, nei confronti di due uomini: un imprenditore cefaludese di 69 anni e un 51enne residente a Lascari. I due sono ritenuti responsabili di aver allestito una piattaforma abusiva per la gestione e l’abbandono dei rifiuti e di aver realizzato vere e proprie discariche a cielo aperto in aree naturali. Contestualmente, i poliziotti hanno proceduto al sequestro preventivo dei due siti utilizzati per lo stoccaggio illecito degli scarti.

Oltre un anno di indagini e centoventi tonnellate di sfabbricidi

Il provvedimento rappresenta l’epilogo di una complessa attività investigativa coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Palermo. Tra giugno 2024 e luglio 2025, gli investigatori del Commissariato di Cefalù hanno monitorato costantemente il territorio, avvalendosi anche di mirati sistemi di videosorveglianza. Gli accertamenti hanno permesso di documentare oltre cento episodi di trasporto e sversamento irregolare, quantificando la movimentazione complessiva in più di 120 tonnellate di rifiuti speciali derivanti da attività edilizia, gestiti in totale assenza di autorizzazioni ambientali e senza alcuna iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali.

Il meccanismo dello stoccaggio e lo smaltimento nelle aree naturali

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il sistema ruotava attorno al 69enne, titolare di una ditta edile individuale e proprietario di un deposito a Cefalù trasformato arbitrariamente in centro di raccolta. Diverse imprese locali conferivano i propri sfabbricidi sul piazzale dell’imprenditore, usufruendo di un servizio economico fuori dai canali legali. Il deposito fungeva tuttavia solo da punto di transito: con il supporto operativo del 51enne di Lascari, individuato come esecutore materiale dei trasporti, gli scarti venivano sistematicamente trasferiti e abbandonati in due aree naturali, una situata a Lascari nei pressi di un torrente e l’altra in una contrada nel territorio di Gratteri. In alternativa, il materiale veniva ceduto ad altri operatori del settore per essere reimpiegato nei lavori di riempimento o livellamento dei terreni, sempre in assenza dei formulari di identificazione dei rifiuti previsti dal Codice Ambientale.

I provvedimenti dell’autorità giudiziaria

Al termine delle indagini, il giudice ha disposto per entrambi gli indagati l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Per il 69enne cefaludese è scattata inoltre la misura interdittiva del divieto temporaneo di esercitare l’attività imprenditoriale legata alla propria impresa edile per la durata di un anno. Nel medesimo procedimento risulta infine indagato a piede libero un terzo uomo, un 52enne residente nella provincia di Palermo, ritenuto complice dei due principali indagati nella gestione dell’attività illecita.