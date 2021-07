Polizia ha anche applicato sanzione amministrativa

Una parte del lido balneare a Isola delle Femmine, in provincia di Palermo, è stato trasformato in discoteca. Gli agenti di polizia dello Stato hanno trovato in una pedana di 100 metri quadri 300 giovani a ballare senza mascherina, senza distanziamento in barba alle norme Covid e ben oltre l’orario di chiusura prevista per i locali in base all’ordinanza del sindaco del comune nel palermitano.

Per il gestore un palermitano è scattata la chiusura per 5 giorni e una sanzione amministrativa per il mancato rispetto dell’ordinanza.

A notte inoltrata, i poliziotti del commissariato Mondello sono intervenuti e hanno verificato che i giovani assembrati, ballavano al ritmo di una musica assordante gestita da un Dj che utilizzava un’attrezzatura professionale per la diffusione sonora ad alto volume, attrezzatura sequestrata insieme alla pedana.

Non sono stati trovati i presidi sanitari previsti per il contenimento della pandemia. Infine il gestore non aveva la licenza di pubblica sicurezza per pubblici spettacoli. Ai controlli hanno collaborato gli agenti della polizia municipale di Isola delle Femmine, dell’ispettorato del lavoro, della Siae e dell’Asp.