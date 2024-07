Le operazioni dureranno due mesi

“La prossima settimana partiranno i lavori di diserbo dei primi 500 km della città”. Lo annuncia il capogruppo di Forza Italia della VII Circoscrizione, Ferdinando Cusimano.

L’esponente forzista: “Così come confermato anche dallo stesso assessore Alongi, questa settimana si voterà in Consiglio Comunale la delibera sul contratto aggiuntivo riguardanti i 700 mila euro per i lavori di diserbo da affidare a Reset. Nel frattempo, sono stati già prelevati dal fondo di riserva 80 mila euro. Questa somma permetterà di iniziare i lavori già a partire dalla prossima settimana”.

Tra Mondello e Partanna tante strade invase

Cusimano prosegue: “Tra Mondello e Partanna ad esempio ci sono molte strade devastate dall’erbacce con il rischio di dare vita a incendi gravi, come quelli dell’anno scorso. Con una maggiore organizzazione si potevano iniziare prima questi lavori di diserbo. Purtroppo in questi casi la Circoscrizione e i relativi consiglieri sono impotenti, non possono fare nulla a parte sollecitare un minimo l’amministrazione comunale”.

In Consiglio Comunale dovrebbe arrivare la delibera

Intanto tra martedì sera e mercoledì dovrebbe arrivare in Consiglio Comunale la delibera del contratto aggiuntivo riguardo i 700 mila euro per il diserbo per i primi 500 km della città. In Sala Martorana si dovrà votare sull’affidamento dei lavori a Reset.

Questi fondi sono stati approvati con una variazione di bilancio dallo stesso Consiglio Comunale a fine giugno. Un passaggio in più è stato necessario perché si tratta di interventi fuori dal contratto di servizio.

Questi interventi dovrebbero durare due mesi

Per completare questa prima parte di interventi in città si stimano poco più di due mesi. L’obiettivo successivo è quello di poter eseguire le operazioni di diserbo sul resto delle strade della città. Una prima fase di lavori riguarderà la rimozione di sterpaglie e erbacce in quelle zone a particolare rischio incendi con occhio di riguardo anche alle borgate marinare.