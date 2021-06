Era stata sequestrata per contrabbando lo scorso 31 maggio

Dissequestrata dai giudici del tribunale del riesame la barca a vela di 15 metri, dal valore di circa 150 mila euro e battente bandiera delle Isole Cook, ormeggiata nel porto di Termini Imerese. Il giudice Simona Di Maida ha accolto le tesi degli avvocati Claudia Di Gati e Angelo Infantino.

L’imbarcazione era stata sequestrata dai funzionari Adm di Palermo lo scorso 31 maggio, per contrabbando.

La contestazione alla società proprietaria del mezzo è quella di averla importata da paesi extra dell’Unione europea in violazione delle norme.

La difesa ha ribadito che la barca si trova nelle acque europee dal settembre del 2018 e poteva restarci, senza violare alcuna legge per 18 mesi, cioè fino al 23 marzo dell’anno scorso quando però il reato contestato alla società era stato depenalizzato.

La presunta violazione, quindi, per la difesa, sarebbe punibile con una sanzione amministrativa e, per l’arco temporale in cui sarebbe avvenuta, non avrebbe alcun rilievo penale. Motivi per i quali l’imbarcazione non avrebbe dovuto essere sequestrata. Le norme restrittive sono state introdotte successivamente e dunque non sono applicabili in modo retroattivo.