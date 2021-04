la finanza ha denunciato un autotrasportatore

Sequestro di 700 litri di gasolio agricolo della Finanza

Il controllo è scattato sulla Statale 194

L’autotrasportatore è stato denunciato per contrabbando di prodotti petroliferi

I militari della Guardia finanza di Siracusa hanno sequestrato 700 litri di gasolio per uso agricolo trovato nella disponibilità di un autotrasportatore, 45 anni, che è stato denunciato per contrabbando di prodotti petroliferi.

Il controllo sulla 194

Il controllo della Tenenza di Lentini è scattato sulla Statale 194, nel tratto in prossimità del territorio di Lentini, dove stava transitando un furgone, un Fiat Fiorino che ha destato sospetti quando il conducente ha rallentato parecchio non appena si è accorto della presenze delle macchine delle Fiamme gialle.

La scoperta

Nel corso dell’ispezione del mezzo, è stata rinvenuta una cisterna contenente circa 700 litri di gasolio denaturato, destinato all’agricoltura. L’autista del veicolo. secondo quanto sostenuto dal comando provinciale della Guardia di finanza di Siracusa, non ha fornito alcun tipo di documentazione relativa alla provenienza del prodotto, né tantomeno il cosiddetto “Libretto Uma”, in possesso degli operatori agricoli che usufruiscono delle agevolazioni fiscali sul gasolio destinato all’attività produttiva.

Le indagini

Il veicolo utilizzato per il trasporto e il gasolio agricolo, che sconta un’aliquota accisa ridotta e quindi un costo inferiore, sono stati sottoposti a sequestro penale. Per l’autista si aprirà un procedimento giudiziario e rischia una pena che prevede la reclusione da 6 mesi a 3 anni e una multa da due a dieci volte l’imposta evasa.

” I comportamenti del genere di quello constatato, oltre a sottrarre risorse destinate alla comunità per il soddisfacimento dei bisogni collettivi, così alterando gli equilibri delle Entrate pubbliche, mina la fiducia e offende la buona condotta tenuta dai cittadini onesti, che usano le agevolazioni per l’impiego per il quale sono state previste” spiegano dal comando provinciale delle Fiamme gialle di Siracusa.

Il sospetto

Gli inquirenti, coordinati dai magistrati della Procura di Siracusa, sospettano che l’autista abbia acquistato sottobanco quel quantitativo di gasolio per rivenderlo in nero ai proprietari di aziende agricole. Una ipotesi su cui stanno lavorando i militari della Tenenza di Lentini.