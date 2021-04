in via immordini

Operazione antidroga della Finanza in via Immordini

Arrestato un giovane spacciatore

Nella sua casa scovati droga e denaro

In una palazzina rinvenute dosi di crack

I militari della Compagnia di Siracusa della Guardia di Finanza hanno arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti per fini di spaccio un ventiduenne di Siracusa.

Sorpreso a spacciare

Il giovane è stato sorpreso in via Immordini, una delle principali piazze dello spaccio di Siracusa, con 47 dosi di marijuana ed insieme a lui c’era un 25enne, che aveva con se una piccola quantità di erba, ma quest’ultimo è stato solo segnalato in Prefettura come assuntore di droga. Via Immordini è stata al centro di tante inchieste antimafia, infatti poco meno di un anno fa è stata portata a termine l’operazione Demetra che ha svelato l’esistenza di un gruppo capace di promuovere la vendita di droga su Facebook.

Droga e soldi in casa

Il controllo delle Fiamme gialle è proseguito nella casa del presunto spacciatore e grazie al fiuto del cane antidroga Hunt, i baschi verdi hanno rinvenuto e sequestrato diverse dosi di cocaina e marijuana per un peso complessivo di circa 37 grammi nonché oltre 200 euro in contanti anch’essi sottoposti a sequestro poiché ritenuti provento dell’attività illecita. Come disposto dalla Procura di Siracusa, il ventiduenne si trova ai domiciliari e nelle prossime ore sarà sentito dal gip del Tribunale di Siracusa in occasione dell’udienza di convalida della misura cautelare.

Le indagini

Le Fiamme Gialle stanno al momento vagliando ogni indizio in loro possesso, per cercare di individuare i canali di approvvigionamento del pusher.

Crack in una palazzina

Anche nei giorni scorsi, nel corso di un controllo antidroga nella stessa zona, i militari hanno scovato 6 dosi di crack occultate all’interno di un’intercapedine del muro perimetrale di una palazzina.

Blitz a Rosolini

A Rosolini, nel Siracusano, i finanzieri della Tenenza di Noto, hanno sorpreso un ventunenne in possesso di cocaina. La sostanza è stata sottoposta a sequestro amministrativo ed il giovane è segnalato alla Prefettura di Siracusa