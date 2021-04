indagine delle volanti

Operazione antidroga della polizia in una piazza dello spaccio di Siracusa

Sequestrati diverse dosi di crack, marijuana e cocaina

La droga si trovava in prossimità di una palazzina

Blitz degli agenti delle Volanti in via Italia 103, una delle principali piazze dello spaccio di Siracusa. A ridosso di una palazzina, probabilmente il quartier generale di un gruppo specializzato nel traffico di droga, gli investigatori hanno rinvenuto e sequestrato 70 dosi di marijuana, 25 dosi di cocaina e 12 dosi di crack, già confezionate e pronte per la

vendita.

La banda della droga

Nelle relazioni dei magistrati della Procura distrettuale antimafia di Catania emerge che questa zona è sotto il controllo di un banda organizzata in modo verticistico, peraltro finita nell’operazione della polizia e dei carabinieri denominata Demetra. Nel corso delle indagini, si è anche scoperto che il gruppo di via Italia 103 aveva imposto il pizzo ai commercianti ambulanti che, ogni mercoledì, partecipano alla fiera settimanale in piazza San Metodio, usata dalla banda per lo spaccio. Secondo i magistrati della Dda di Catania, quei soldi spillati alle vittime servivano per compensare i mancati guadagni della droga, in sostanza si sarebbe trattato di “un risarcimento per il lucro cessante”, come definito dal Giudice per le indagini preliminare nell’ordinanza cautelare.

Gli spot

Nell’indagine si era scoperto che il gruppo aveva realizzato dei video pubblicati su Facebook con la frase “veniteci a trovare” rivolta ai consumatori di droga. In particolare, nel video promozionale, si sentiva la musica della nota serie televisiva sul narcotrafficante colombiano tra le immagini ritraenti tantissime banconote di vario taglio adagiate in modo disordinato su un tavolo. Nel corso delle indagini della polizia e dei carabinieri, si è scoperto che c’era un accordo economico tra le due organizzazione, con il gruppo di via Italia che riforniva di droga i soci in affari.

Smantellati i fortini

Non molto distante da via Italia 103, gli stessi agenti di polizia hanno smantellato un fortino, ricavato in una palazzina di edilizia popolare in via Italia. Sono stati rimossi cancelli e portoni in metallo per proteggere i pusher dall’arrivo delle forze dell’ordine